¿DE QUIÉN ES ALCALDE?

Un alcalde de un pueblo o de una ciudad (como un presidente autonómico y, por supuesto, como el presidente del Gobierno), lo es de todos los ciudadanos de su localidad, los que le han votado y los que no, les guste más o menos, les caiga bien o mal. Cuando resultan elegidos, se empeñan en proclamar que van a gobernar para todos, sin distinción de colores, sin prejuicios, pero aunque en el discurso queda muy bien decirlo la realidad es bien diferente. Joan Ribó es un caso extremo de un dirigente (inesperado) que sólo mira, respira y gestiona pensando en los de su cuerda. No va a ningún acto que no le resulte de su agrado por no pertenecer a su ideología. No se esfuerza siquiera en guardar las formas con entidades, festividades o confesiones que abiertamente le repugnan. Su ciudad está pensada única y exclusivamente para aquellos que abrazan su misma fe, una amalgama de neocomunismo , nacionalismo light, ecologismo radical y ruralismo a raudales, aderezado con unas gotitas antisistémicas que le dan un poquito de sabor pero sin que se note en exceso. Comprende y respalda a los manteros que venden productos falsificados y que hacen la competencia a los comerciantes que pagan impuestos, no se enfrenta ni a los okupas que pegan una patada en la puerta de una vivienda y se meten a vivir en ella ni a los gorrillas para no parecer un alcalde autoritario y poco dialogante. Recibe entusiasmado a entidades catalanistas, subvencionadas por el Govern y ahora por el propio Ayuntamiento, la Diputación y el Consell, así como a cualquier entidad que en su apellido lleve las siglas PV (País Valencià) o que haga bandera de la república, del antimilitarismo, del apoyo a la causa palestina o del rechazo a la fiesta nacional, mientras no encuentra tiempo o prefiere derivar a sus concejales a asociaciones o fundaciones cuyos principios le resultan extraños. Y en cuanto surge una polémica -como la de las esculturas de contenido sexual en la Marina- su posición es tan previsible como injustificable, del lado -supuestamente- de una libertad de expresión que igual sirve para mostrar escenas de sexo en un paseo por el que transitan los niños que para respaldar a los agresores de los guardias civiles en Alsasua, como si esa libertad de expresión no tuviera límites (los tiene, como cualquier derecho) y como si en otros casos no se hubiera mostrado contrario a declaraciones, manifestaciones o creaciones artísticas contrarias a su ideología. Este alcalde, en definitiva, ya no se esconde, si es que alguna vez lo hizo, y sólo gobierna pensando en los suyos, en aquellos que comparten su particular universo, el de la bicicleta, la huerta, el País Valencià, el valenciano-catalán como única lengua, el antimilitarismo, el anticlericalismo, el anticapitalismo, la II república...