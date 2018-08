TRAJE PANTALÓN

Cynthia Nixon, la actriz de 'Sexo en Nueva York' que se presenta a gobernadora, dice en una entrevista que le gustan los vestidos, pero lleva trajes pantalón durante la campaña porque la gente responde mejor. Porque seguimos en una era en la que un líder electo va con traje. «Creo que eso ayuda a los votantes a imaginarme en el despacho». Cuando Cristina de Suecia tomó el poder hasta en el Riksdag, que ni siquiera permitía la entrada a las mujeres, Mazarino escribió una carta al rey de España: «Quieren inmiscuirse en todo. ¡Una mujer decente ya no quiere dormir con su esposo, ni una concubina con su amante, si durante el día no han hablado con ellos de asuntos de Estado! Quieren verlo todo, tocarlo todo y, lo que es peor, hacerlo todo y organizarlo todo». Tanto feminismo y tanto lesbianismo para acabar vestidas como hombres o agentes femeninos del FBI. En esto de tener que fingir ser hombres no se ha cambiado desde Cristina de Suecia.