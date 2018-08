Entre 1954 y 1961 se emitió en la radio 'El criminal nunca gana'. Escrita por Daniel y Antonio Baylos (además de guionistas, eran inspectores en el Ministerio de Trabajo), dirigida por Teófilo Martínez e interpretada por Manolo Bermúdez como el inspector, y Agustín Ochoa como el narrador, la serie era una importación estadounidense. Siempre tenía que acabar con el delincuente derrotado. Y los hechos debían ocurrir fuera de España (arcos argumentales no gastaban, el malo podía durar un capítulo). De los dos sucesos más curiosos ocurridos aquí estos días (ambos en Asturias), uno podría encajar; el otro no. No encaja el tipo que cometía estafas con un DNI cuya foto era la de Alec Baldwin. Ha sido detenido por quinta vez. Más corta es la carrera criminal de la señora que subió a un taxi en Gijón, pidió que la llevaran a Oviedo, no pagó y el taxista la devolvió a Gijón. Los delincuentes suelen ganar pero siempre reconforta que no lo hagan.