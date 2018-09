Asesinato de mujeres. ¿Nos preocupa?

La violencia contra las mujeres le preocupa al 0'4 % de los españoles y al 0'0 % de los valencianos. Vergonzoso y real, según los datos que ofrece el último barómetro del CIS. El mismo que proclama a Sánchez como ganador de unas hipotéticas elecciones, desenmascara a toda una sociedad al certificar que de las 40 preocupaciones de los españoles, el drama que sufren miles de nuestras mujeres y niños nos preocupa menos que la falta de inversión en I+D para la industria, los estatutos de autonomía, los problemas de la agricultura y la pesca o los partidos políticos y la política. Ver para creer. El que esta lectura de datos, no haya sido vista por unos Mass Media ocupados en los Villarejos, Pedros Duque o los Pacos Camps de turno, ya es bastante sintomático de cuanto nos interesamos por este fracaso social.

Justamente en la misma semana 'horribilis' en que tres mujeres y dos niñas han sido brutalmente asesinadas, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumplió ayer su primer año de vigencia. Una efeméride que lamentablemente se queda en papel mojado: De los 1.000 millones comprometidos para cinco años, las autonomías y los ayuntamientos no han recibido todavía un euro de los 200 millones asignados para 2018. Y ya estamos en octubre. Otra vez más, un año perdido en proteger eficazmente a los 600.000 niños y niñas que sufren de violencia en sus hogares.

Ya no cabe continuar engañándose. La lucha contra el terrorismo doméstico tiene mucho de palabra y 'buenismo' pero de poca o nula efectividad. Las administraciones son demasiado lentas, no hay dinero, no hay coordinación entre organismos, las leyes se quedan cortas, faltan pulseras telemáticas, agentes y juzgados especializados, casas de acogida, medidas de protección para los hijos y no solo para las madres, fallan los protocolos de evaluación de riesgos y encima, por lo que vemos, también falla la educación y la concienciación social. Se impone un baño de realismo. Si no se diagnostica la enfermedad no se podrá encontrar la sanación. Desde que Ana Orantes fuera quemada viva por su exmarido en 1997, en nuestro país se registran bajo el epígrafe de violencia de género, los homicidios y parricidios machistas ocurridos en el entorno familiar. Desde entonces, ya son 962 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Hace veinte años el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, ya alertaba que la «violencia contra las mujeres es la más vergonzosa y perversa del ser humano».

Tras catorce años de aplicación de la Ley de Violencia de Género de 2004 es hora de replantearse la estrategia a seguir. El procedimiento no sirve y debe ser cambiado sin demora. La violencia de género es un delito público y perseguido de oficio, siempre. Denuncien o denuncien las víctimas. Cambiemos el mensaje y el chip.