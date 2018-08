SUCEDÁNEOS

Aquí apalancado en esta honesta playa populosa el mar exhibe una transparencia escandalosa y casi desconocida. Sobre la arena, temprano, me escoltan mis dos sobrinos. Andamos los tres con las legañas enchufadas tratando de reunir fuerzas para ese primer baño que se encaja mejor en soledad.

Desde babor irrumpen dos chicas tostadas y esbeltas. Van erguidas sobre una tabla de eso que se llama pádel-surf y reman en linda sincronía. Uno-dos, uno-dos. Se nos engolosinan los ojos. Qué bonito, el verano y su paisaje así como lacustre. Sé lo que sucederá en dos segundos. Me huelo la petición. En efecto, uno de ellos masculla: «Oye tío, ¿por qué no compramos una tabla de pádel-surf y así hacemos ejercicio?» Esta pregunta merece un par de traducciones. La primera sería: «paga tú una tabla y nosotros la disfrutamos»; la segunda apuntaría hacia: «con una tabla podríamos entablar estupendas amistades veraniegas...» Les respondo que bueno, que vale, que podemos estudiar la jugada, que miren por ahí... Desenfundan raudos sus telefonillos y buscan en la megatienda esa de cachivaches deportivos a precios populares. Se escandalizan. La más barata, que además de hinchable sólo sostiene 60 kilos, cuesta unos 300 pavos. Luego las hay de 500, de 1.000 y de 1.500. Joder con el pádel-surf. Con esas tarifas si le hubiese reclamado a mi padre una tabla me habría contestado: «¿Pero tú estás tonto o qué?» Como los tiempos han cambiado permanezco en silencio. «Pasando tío, son muy caras», contestan. Aliviado ante el ahorro, disimulo un poco para fingir que soy un formidable tío espléndido: «¿Seguro? Oye, que si eso el tío la compra...» Pero ya lo han decidido y les parece un abuso. Como afirmó alguien, si el pádel se convirtió en el tenis de los ineptos el pádel-surf es el sucedáneo bobo del verdadero surf. Y carísimo.