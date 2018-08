Ahora mismo soy incapaz de asegurar si la anécdota es cierta (el protagonista se prestaría), si me la narró alguien confirmando su falsa autenticidad o si me la inventé durante una sobremesa de copas y charlas para distraer a los contertulios y echar unas feroces risas. Parece ser, presuntamente, a lo mejor, antes de que Franco muriese acudieron a visitar a Josep Pla en su masía para prepararle un encuentro con, a la sazón, los príncipes Don Juan Carlos y Doña Sofía. La ilustre pareja se acercaría hasta su refugio para charlar con él y mostrar simpatía hacia uno de nuestros mejores prosistas. Ya saben, rollo tipo «nuestros príncipes con Pla tomando un café...» El escritor, siempre escéptico, acaso huraño, no mostró demasiado entusiasmo. Pero le convencieron. Accedió, aunque impuso una norma: «Vale, que vengan... pero sin los niños, ¿eh?» La idea de unos pequeñuelos correteando por ahí, en efecto, horripila a bastantes personas, de ahí los hoteles «sólo para adultos» que ahora, en algunos sectores, despiertan profundas antipatías. No profesa uno devastador espíritu de Herodes, pero reconozco estancias vacacionales en un hotel de Menorca vedado para los niños y aquello suponía un remanso de paz exento de grititos. Por una parte se evitaban los agudos chillidos de los críos jugando en la piscina; por otra las advertencias roncas de los progenitores ultraprotectores tipo «Manolín, Manolín que te va a dar un corte de digestión, sal del agua...» Del mismo modo en que no existen perros peligrosos, sino dueños descerebrados, el problema de las criaturas vocingleras se debe a la deficiente educación recibida, a ese colegueo absurdo entre padres y retoños. Mañana comienzo las vacaciones. No descarto largarme a un hotel sólo para adultos. Es por favorecer el descanso frailuno, ustedes ya entienden...