De entre el sublime y fértil repertorio de las llamadas «frases de madre», una de las mejores fue la que pronunciaba una de ellas a su hija, amiga mía, cada vez que esta salía de casa por la noche para disfrutar de los gatos pardos y resto de emociones cultivadas entre las penumbras de los callejones que desembocaban en los garitos. «Hija mía, recuerda, sobre todo no te regales...». Sin duda esa madre intuía que la noche fomentaba inevitables encuentros placenteros, pero al menos suplicaba desde la resignación y la ternura que su hija no incurriese en excesivas dádivas pues así la otra parte se vería obligada a cierto esfuerzo, y el esfuerzo suele conllevar un plus de decencia si no física, desde luego mental. Este consejo materno bien podríamos aplicarlo a cualquier ámbito de la vida. No conviene regalarse sin carantoñas previas, a las primeras de cambio, pues nos devaluamos y nos toman por personas sin carácter ni personalidad, dispuestos a aceptar cualquier oferta con tal de conseguir el azucarillo. Baltasar Garzón parece que siempre va por ahí regalándose a cambio de un cargo, de un carguito, de un rincón donde figurar. Imagino que falla precisamente ahí, en esa facilidad suya para ofrecerse sin que nadie se lo pida. Ahora mismo anda en trance de regalarse a Manuela Carmena, que es de Podemos a ratos o podemita camuflada o alma libre que atesora mayor astucia que todos sus compinches unidos. En cualquier caso, justo cuando el oficio de la política se vapulea desde la opinión pública y se equipara a las actividades subterráneas de cloacas y vertederos, Garzón sigue obsesionado con dedicarse a ella. Su estrepitosa ambición es su peor enemigo. Inasequible al desaliento, infatigable ante la oportunidad, se regala una y otra vez, pero nadie lo acepta por su condición de regalito envenenado.