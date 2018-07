Que nos escuchen. Que nos hagan caso. Que nos atiendan. Que nos cuelen alguna pregunta de vez en cuando mientras narramos nuestras desdichas y destapamos nuestras entrañas íntimas. Incluso que nos toquen un poco desde unas manos sabias, curtidas en el dolor, expertas en sanaciones más o menos milagrosas. Y todo esto se consigue vistando al médico allá en el ambulatorio o las urgencias del hospital.

Continúa la percepción del «gratis total» en nuestra sociedad. Acudo al cobijo de la sanidad y no pago. Pero lo sufragamos entre todos, a ver si entendemos esto de una vez. Me duele el talón, la garganta, el lóbulo, la rodilla, el párpado, el dedo gordo del pie. Tengo tos, caspa, flato, difuso tránsito intestinal, opresión en el pecho, pinchazos en el muslo. Tengo, en definitiva, el alma fastidiada y ese aburrimiento general que linda con la depresión. Pues encamino mis pasos hacia el buen doctor y, entre pitos y flautas, entre batas bancas y camillas, echo la mañana que la tertulia que se forja allá mientras se espera tonifica porque compartir los males suele animar, al fin y al cabo hay gente peor que uno. Claro que, una vez te confirman la cita, llega el día y resulta que nos encontramos mejor, o que nos embarga la pereza fruto de los calores, o que emiten una final de tenis, fútbol o zambullidas de trampolín desde la tele, y oye, me salto esa visita porque tampoco era para tanto y, además, de nuevo, el terrible error: era gratis. Más de siete mil pacientes plantan cada día al médico, lo cual nos indica que, a lo mejor, una importante porción de ellos homenajea sin saberlo a Molière al militar en el bando de los enfermos imaginarios. Esto de plantar al médico con tanta alegría no se estilaba cuando yo era pequeño. Al médico se le respetaba y, desde luego, no se le hacía perder el tiempo.