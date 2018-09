¿Se vendieron o no? Según la concejala del ramo sí que se mercadearon, pero ahí siguen, mudas e inertes, mamotretos mecánicos ilustres sobre los cuales Dennis Hopper y Peter Fonda buscaron su destino rompiendo moldes mientras atravesaban engolfados la América más paleta. Me refiero a esas bellas seis Harley-Davidson seis que compraron los anteriores gobernantes para, entre otros menesteres, escoltar al Papa cuando vino a visitarnos. Su Santidad protegido por el eterno, inconfundible, bronco y salvaje rugir de las míticas motos tan veneradas por los más rudos moteros del infierno. Ver para creer. Contrastes sublimes que la vida y nuestra querida Valencia nos ofrecen. Y mientas esas Harleys, presuntamente vendidas pero no reclamadas, otro extraño y milagroso suceso, duermen el sueño de los justos, la ciudad estalla salpimentada por enjambres de patinetes eléctricos que se deslizan silenciosos y veloces regateando peatones y ciclistas. El patinete eléctrico resulta, sin duda, práctico. Además debe de ser ecológico, biodegradable, sostenible, fabricado con hierros y cables reciclados y toda la pesca que nos venden para apaciguar nuestras conciencias de presuntos cochinetes medioambientales, con lo cual, faltarle el respeto al dichoso patinete te posiciona en el lado cafre de la vida. El patinete posee todos los requisitos para triunfar y triunfará mejor todavía cuando le ampare el reglamento de nuestro asfalto doméstico, sin embargo, ese vehículo raquítico nos infantilizará, a nosotros y al paisaje urbano. Nos infantilizaron en matería gastronómica, en nuestros divertimentos lúdicos, en nuestras querencias culturales. Ahora también en el transporte de patinete. Por eso prefiero una Harley emitiendo venenosa polución y ruido de lata hueca a un millón de patinetes. No hay color, ustedes perdonen.