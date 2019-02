Sería incapaz de explicarles qué es el estilo, el carisma o la elegancia, pero sospecho que ustedes y yo reconocemos esas misteriosas virtudes en el prójimo en cuanto las atisbamos. Elena Anaya y Ava Gadner derraman o derramaban estilazo; Humphrey Bogart o aquel joven Alfredo Mayo ejerciendo de galán uniformado intuyo que segregaban carisma.

El estilo se detecta, sin embargo el que luce semejante don en ocasiones desconoce lo que atesora, entre otras cosas porque el estilo, el verdadero estilo, suele ir acompañado por la naturalidad. Los pedantes carecen de estilo porque la pompa, el artificio, en definitiva la impostura, les ahoga sin que se enteren. Al mundo fallero le quieren enchufar un libro de estilo que vele por sus actitudes. Las Fallas, en teoría, son faltonas, sarcásticas, feroces, abrasivas, por lo tanto pretender encajar en la galaxia fallera el corsé del estilo que alguien sugiere desde su infinita bondad supone un ejercicio de castración. Reglamentar las Fallas desde un inusitado brío representaría cortarle las alas. Ya se arreglarán las Fallas, sus militantes falleros y el público que disfruta con esa tralla sin necesidad de mentes privilegiadas que les eduquen el estilo. No sé si han escrito un libro de estilo fallero o están en ello, pero me choca lo que apuntan: «Es un libro dirigido a artistas y creativos». Acabáramos. Si los artistas y creativos precisan de ese manual dispuesto a pastorear sus apetitos, sus derrapes, ni son artistas ni son creativos. Claro que, en un acto de generosidad, también añaden: «Aunque luego los artistas elegirían si seguirlo». Vaya, muchas gracias por no obligarles a parir sus ideas, afortunadas o desafortunadas, aplicando los consejos de ese libro. Gracias por permitir sin duda esa fruslería que es la libertad del artista. Qué magnánimos.