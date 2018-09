El Whatsapp de Santamaría

A Luis Santamaría, diputado del PP, la comida del pasado domingo con Pablo Casado se le debió de atragantar. Todo por un error al enviar un WhatsApp al grupo que no tocaba. Mientras criticaba cómo sus compañeros se cambiaban de chaqueta con admirable destreza -de la vicepresidenta Soraya a Casado sin digestión previa- él buscaba el apoyo de su tropa con el lamento de que pese a que siempre fueron leales al ahora presidente se habían quedado fuera de la foto. Pero se equivocó de destinatario. Y el mensaje llegó a sus compañeros de Les Corts. Buscaba un hombro en el que llorar y sólo multiplicó el disgusto. Estas situaciones, por suerte para el receptor y por desgracia para el emisor, son ciertamente frecuentes. No es tan criticable el fallo sino la falta de recursos para salir del apuro, herramientas que se le presuponen a un político. A Santamaría, quizá blanco como el mantel de su mesa, no se le ocurrió otra brillante idea que borrar el mensaje cuando le sugirieron el fallo. Mal. ¿No hubiera sido más creíble -o en todo caso más valiente- añadir tras su crítica: «Pero aún así, seguiré al lado de Casado y el PP porque creo en estas siglas». Y, ya en un alarde de entusiasmo y protagonismo, completar: «Recuperaremos el Ayuntamiento conmigo o sin mí». Lo entrecomillado se puede sustituir por cualquier otra frase hueca de esas que, a veces, manejan sus señorías. Le podían haber criticado su sinceridad, claro. Pero siempre podría exponer aquello de que la discrepancia es una virtud, un debate enriquecedor siempre, al estilo del Botánico. Total, que al diputado Santamaría, en pleno banquete, rodeado de 700 'peperos' de pedigrí, no se le ocurre otra cosa que tratar de cerrar el desaguisado con un breve mensaje: «Gran acto». Le faltó añadir: «Y qué grande el fotógrafo».