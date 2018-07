palabras, miradas y pensamientos GRANDES ALMACENES La polémica sobre el piropo llega cuando la lisonja pública y fugaz pierde adeptos al crecer la concienciación en materia de igualdad RAFA MARÍ Lunes, 30 julio 2018, 09:45

Multas. La izquierda joven reclamó este mes una reforma del Código Penal para multar a quienes profieran piropos en la vía pública. Copio-para no caer en erróneas interpretaciones- un párrafo de la propuesta: «(Castigar) con pena de multa de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días al que se dirija a una persona en la vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a construir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria».

Avances. Si no hay «trato degradante ni atentado contra la libertad sexual», estamos hablando de los piropos tradicionales. El tema llega al Parlamento cuando el piropo callejero va a menos. La lisonja fugaz y pública pierde adeptos a medida que crece la concienciación en materia de igualdad.

Anacronismo. Es curioso: defensores de la total libertad de expresión, incluidas las apologías de la violencia, ponen el foco acusador en el piropo. Y lo hacen de modo confuso (de la confusión nace la polémica, no por ansias manipuladoras). El piropo es un anacronismo, una costumbre rancia, no un delito. Otra cosa es el acoso callejero con propuestas libidinosas. Eso es denunciable de todas, todas.

Leonarte. El galerista José Leonarte me contó que cierta vez le presentaron a una atractiva mujer. Leonarte le besó la mano, en gran estilo. Acto seguido dijo: «Es usted preciosa, nada más verla me he animado». La dama quedó sorprendida. Leonarte añadió: «Señora, lo cortés no quita lo caliente». ¿Merecía el galerista ser multado por su pícaro juego verbal? El puritanismo es mucho más peligroso que el piropeo de salón.

Simulación. Un reciente programa de TV grabó una escena callejera con piropos de hombres a mujeres. Era una simulación. La reportera, con ánimo totalitario, anunció: «Vamos a ver unas imágenes de un chico que lleva gafas de sol por lo que no se puede apreciar su mirada, pero a mí me cortó el cuerpo». De condenar palabras, la periodista pasaba a condenar miradas, incluso las intuidas. ¿Acabarán por condenar los pensamientos? Podría ser. Peligro.

Doctor Sumsi. José Sumsi (Xàtiva, 1819) formó parte de la cámara de médicos de Amadeo I. Durante su estancia en la Corte entró en contacto con las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, que educaban niños sordomudos. Sumsi fundó una institución benéfica para albergar aquella obra educativa. En 1906 encargó la construcción de una sede para el Instituto de Sordomudos y Ciegos, en la prolongación de Taquígrafo Martí. El doctor cedió al morir todos sus bienes a la fundación, constituida en 1914 como el Asilo de San José. El Ayuntamiento rotuló en 1923 ese tramo de la calle con el apellido del doctor. Hoy día el edificio acoge el Colegio San José de las Hermanas Franciscanas. Y la calle sigue teniendo el nombre del 'Doctor Sumsi'.

Bachiller. Hablando de calles y piropos, atiendo a mi biografía para piropear a la calle del Doctor Sumsi, que trae a mi memoria muchos recuerdos. Amo esa calle. En Doctor Sumsi hice el bachiller (en la Alianza Francesa). En el bar Perelló, cruce de Matías Perelló con Doctor Sumsi, aprendí a jugar al ajedrez. En el restaurante Óscar Torrijos, que estuvo en Doctor Sumsi, entrevisté a famosos escritores. Y en Doctor Sumsi tenía Cifesa sus oficinas, a las que iba de niño a pedir carteleras de películas. Ponía cara de ansiedad cinéfila y me daban varias sin cobrarme nada.

Teresa Cebrián. Coincido con la escultora en la Fundación Bancaja. Piropeo (artísticamente) a Teresa: «Tu exposición en el Carmen es de las mejores del año. Siempre has hecho lo que has querido», le comento. «He hecho lo que he querido dentro de lo que he podido hacer. Pero nunca he hecho lo que no quería hacer», puntualiza Teresa.

Clarín. También piropeo (periodísticamente) a Clarín (1852-1901). El autor de 'La Regenta' anotó algo estupendo y malvado en uno de sus 'paliques' de 1896: «La señora Pardo Bazán hablará de la literatura contemporánea en Rumanía. Es mucha señora Pardo Bazán. Sabe unas cosas que no las sabe nadie. Tal vez, ni ella».

