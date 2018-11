El viejo y el acróbata (cuento) Tienda de campaña Hay siempre una minoría que no quiere una instalación para su afición, sino jugar donde está prohibido y hace daño FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 15 noviembre 2018, 09:29

Se vieron en la explanada, cruzaron la mirada en la llanura de cemento y supieron enseguida que acabarían frente a frente. Porque, a bordo de su bicicleta acrobática, el joven estaba empeñado en deslizar el cuadro por la arista de madera del catafalco de la escultura 'La Pamela', de Manolo Valdés, y al viejo no le gustan las tonterías que dañan el mobiliario urbano. De modo que aprovechando un par de vueltas de pavoneo entre el Tinglado Dos y la Grúa Titán, el setentón se fue hacia la escultura, donde jugaban mamás con niños y los domingueros se hacían fotos, y se sentó justamente en la parte diseñada con forma de banco, que es por donde el acróbata ciclista quería hacer pasar como una cepilladora sus hierros chirriantes.

El funambulista, desafiante, se plantó ante el viejo con ganas de hurgar en su decisión de sentarse en el único sitio que le fastidiaba el domingo: quería que un colega le sacara fotos del vandálico momento en que arrastraba la máquina por el borde del banco de madera de teca. El viejo intento razonar:

-Estás lastimando la madera. ¿Ves las astillas? Esto está hecho para sentarse: soy viejo, te tengo miedo y no quiero que me rompas una pierna... Aquí hay niños: mejor juega en otra parte.

No diré que fueran impertinencias ni bravatas. Pero el joven encontró argumentos de niño caprichoso sin juguete para afear que se hubiera sentado justo donde él quería refregar su bicicleta, el basamento de la escultura. Y el mayor intentó explicarle que instalar allí la obra de arte le había costado un montón de dinero a la Fundación Hortensia Herrero. Pero nada: después de dos caracoleos, el artista empezó con el «yo no hago daño a nadie», siguió con «lo que hay en la calle es de todos», exhibió un «ya no se puede hacer nada»; y terminó diciendo, en voz ya muy alta, que lo que ocurre en España «es que segregáis a los extranjeros», momento de gran emoción en el que el viejo dijo que de seguir así acabaría llamando a la Policía Local.

Se fue el acróbata con las ruedas a otra parte y el viejo se quedó pensando en que la instalación de una gran pista de patinaje entre Alinghi y el Varadero es posible que venga a achicar parte de la enorme nómina de aficionados que llenan de peligro calles, plazas y espinillas de anciano. Pero que no se equivoquen los responsables porque el problema está en la educación: cuando se construye un espacio bien dotado para practicar una afición, hay siempre una minoría que lo que quiere es la transgresión y que va a seguir patinando en la plaza de la Virgen. Sencillamente porque está prohibido y porque molesta. El día en que el Ayuntamiento se gaste 200.000 euros solo para satisfacer la manía del ciclista acróbata, él también dirá que no; porque lo que él quiere no es hacer deporte... sino reventar la instalación pública de 'La Pamela'.