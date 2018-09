Ontinyent como indicio | TIENDA DE CAMPAÑA | Los retrasos judiciales generan incertidumbre y polémica en la política: ¿qué pasa con los concejales del PP de Valencia? FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 27 septiembre 2018, 09:45

La prohibición por el PSOE de que Jorge Rodríguez se presente bajo esas veteranas siglas a las primarias que han de dar paso a las elecciones municipales, ha venido a poner de relieve una radical diferencia de criterio con el PSPV. O lo que es lo mismo: subraya que entre José Luis Ábalos y Ximo Puig sigue habiendo criterios desiguales sobre la forma de abordar problemas locales. Porque si el dirigente socialista valenciano transigía ya con la posibilidad de que el ex presidente de la Diputación, suspendido de militancia pero todavía alcalde de Ontinyent, se presentara bajo las siglas del PSPV-PSOE en las elecciones de 2019, el veto de la organización nacional a tal hipótesis pone de relieve tensiones que a partir de ahora no harán más que crecer.

Pero, planteado el asunto, que no va a ser pequeño, vayamos a sus raíces. Que no son otras que el aparente limbo judicial en el que se encuentra Jorge Rodríguez, «investigado en una causa declarada secreta», según leo textualmente; detenido en los primeros días de julio y, acto seguido, puesto en libertad con cargos, razón por la que su partido le afeó la situación, le dio de baja cautelarmente y le invitó, por así decirlo, a dimitir. Dimitió Rodríguez de la Diputación, dejó el acta de diputado provincial, pero no dejó la alcaldía de Ontinyent, cargo que siguió desempeñando, tan lindamente, después de una licencia estival.

Y es ahí donde se me ocurre pensar en lo ideal, que sería que la Justicia hablara lo más pronto posible sobre los presuntos delitos de los que acusa a Rodríguez. Sería ideal que su asunto tomara cuerpo cuanto antes, sin más demoras ni secretos: dentro o fuera, procesado o no procesado. Y como ocurre en tantos otros casos judiciales abiertos en los últimos años: sería ideal que, cuanto antes, se convocaran los correspondientes juicios y hubiera sentencias. Acabemos de una vez.

En el caso de Ontinyent, donde Rodríguez parece que es literalmente idolatrado por una parte de la población, el problema del alcalde se ha tomado casi como un «casus belli» contra la ciudad. De modo que se hace muy urgente esclarecer los hechos, y juzgarlos con la mayor celeridad posible. Porque con los elementos que hay sobre la mesa lo que se considera más probable es que el investigado se presente a las elecciones al margen del partido que le ha suspendido de militancia.

Pero el alcalde Ontinyent no es el único que configura un caso excepcional. ¿Cuándo sabremos, por ejemplo, si los concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia son inocentes o culpables? ¿Por qué llevan tantos años esperando? ¿Por qué, en la práctica, el retraso judicial pone en entredicho su derecho a volverse a presentar a las elecciones? Una parte no pequeña del malestar, la polémica y la incertidumbre que tiene sumida a la política valenciana en un clima de anormalidad, proviene de unos retrasos judiciales muy difíciles de entender. En la calle... y en los partidos.