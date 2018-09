La Venus de la Marina | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | La sexualidad es algo que cualquier familia tiene derecho a explicar, contextualizar y dotar de sentido como le parezca mejor MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 19 septiembre 2018, 09:43

Pío, pío, que yo no he sido. Esa fue la primera reacción del ayuntamiento, ante las críticas por las esculturas sexuales de la Marina. Curiosamente, es la misma tendencia a ponerse de perfil que hemos visto en otros políticos cuando atribuían las actuaciones de las administraciones a entidades inertes, como si no fuera con ellas, aun cuando eran ellas quienes componían esas entidades. Es la ventaja de los Consorcios, Agencias o Burós de todo tipo y condición. La segunda reacción es la del comisario de la exposición de Antoni Miró, quien defiende la muestra en un espacio familiar, como un paseo junto al mar, porque el desnudo está presente en el arte y en la cultura clásica. Es cierto. El desnudo escandalizó a nuestros ancestros pero no por ello dejó de observarse como parte de la naturaleza y del ser de hombres y mujeres. Y, en efecto, desde la Venus de Milo a la del Espejo, no hay museo que no tenga representaciones del cuerpo humano en mármol, bronce u óleo. Ahora bien, el problema radica en confundir desnudo y sexo. Lo que vemos en Botticelli, en Miguel Ángel o en Goya no creo que haga dudar a unos padres frente a sus hijos pequeños. Nunca he visto a una familia tapar los ojos a un crío delante del imponente David en Florencia o ante La Maja Desnuda en El Prado. Quizás es porque ninguno de los dos tiene su mano entre las piernas. Exponen la belleza del cuerpo humano y la expresividad de quien posa mostrando alma y cuerpo ante el artista. Es algo ligeramente diferente a la representación de una masturbación o una felación.

Es necesario que los niños conozcan el cuerpo humano y no lo ocultemos, como antiguo, para terminar creando traumas y perversiones hipócritas, pero su uso y, sobre todo, la sexualidad es algo que cualquier familia tiene derecho a explicar, contextualizar y dotar de sentido como le parezca mejor y no parece que un paseo de domingo sea momento ni lugar para ello. Al menos, no es adecuado que se le imponga a nadie el calendario y las condiciones. Por eso, sin puritanismos victorianos, hay que entender la legítima molestia que supone para algunos padres encontrar esas esculturas al aire libre, y asombra que el alcalde admita que «hay familias a las que les ha causado malestar y a otras no» mientras el ayuntamiento se lo ofrece a todas. El tercer argumento del debate es la tan manida comparación con otros asuntos alegando que son más escandalosos que esas imágenes, como el terrorismo y la corrupción. Es verdad. Y los niños lo ven a diario. Sin embargo, también nos quejamos de una sexualidad mal canalizada o de una sociedad hipersexualizada que lleva a contemplar al otro como objeto de placer sexual. La educación para la sexualidad necesita contexto, no mera estrategia ni mucho menos un listado de mandamientos. La ausencia de contexto, explicación y acompañamiento es el verdadero problema de la exposición, no unas imágenes incómodas.