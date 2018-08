El dron. A Pedro Sánchez solo le falta llegar en dron. Apenas lleva unas semanas en el cargo y ya ha probado todos los medios aéreos de que dispone un presidente del gobierno: primero, el 'Falcon Fest' para Benicàssim y, ahora, el helicóptero de cercanías para Quintos de Mora. Lo importante es llegar desde el aire. Espero que, en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, sea él quien descienda de los cielos con paracaídas y bandera española hondeando al viento, en medio de una Castellana abarrotada. España entera lo aclamaría como el Ícaro de la calle Ferraz. Después, puede acompañar por Navidad a los Reyes Magos allá donde arriben en globo o pedirle a su ministro astronauta que le consiga una plaza en la estación espacial cuando tenga que ir a visitar al presidente australiano o neozelandés. El caso es llegar desde arriba. Desde el infinito y más allá.

Ese preocupante exhibicionismo aéreo tiene algo de vedetismo. Las grandes divas nunca aparecen al mismo nivel que sus devotos. ¡Ni mucho menos! Ellas descienden escaleras con tacones imposibles, boas alrededor del cuello y un movimiento de caderas que deja al respetable hiperventilando. No hay más que recordar a Marilyn, cantando 'Diamonds are a girl's best friend', mientras los hombres la reverencian entre escalones que ella sube o baja con sensualidad. El divismo necesita devoción y la devoción se cultiva frente a un altar. Es ahí, desde ese espacio superior, desde donde se mira al devoto con condescendencia. Lo de Sánchez es puro divismo. Ante la imposibilidad de convertir la Moncloa en el Folies Bergère, ¡qué mejor que bajar de las nubes! Como asista algún día a la representación del Misteri d'Elx, manda copiar la 'magrana' y la instala en el Congreso para hacer su aparición estelar en cada sesión de control.