Una rosa es una rosa | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | El ministro Ábalos dijo ayer que no hay mejor momento electoral que éste para el PSOE, pero prefieren arreglar algunos asuntillos antes MARÍA JOSÉ POU Lunes, 17 septiembre 2018, 09:41

Los políticos actúan como si los ciudadanos no fuéramos capaces de detectar la tomadura de pelo. La ministra portavoz explicó el viernes, en la rueda de prensa que se celebra tras el Consejo de Ministros, que las bombas que vende España son buena gente y más listas que el hambre así que no matan a quien no deben. Lo dice y se queda satisfecha; al parecer, es suficiente como para convencernos de la inocuidad de la industria armamentística. Recuerda mucho al Zapatero que intentaba presentar al ejército y las intervenciones militares de España en el extranjero como tareas de ONGs. La guerra es la guerra y solo puede resumirse en una tragedia infinita que deberíamos combatir incluso con el uso de la violencia.

No es extraño, pues, que el expresidente esté provocando de nuevo un escándalo en todo el mundo al apoyar a Nicolás Maduro, más que cuestionado por la OEA, dispuesta a intervenir en Venezuela para apartar al dictador del poder.

El ministro Ábalos, por su parte, dijo ayer en la Fiesta de la Rosa que no hay mejor momento electoral que éste para el PSOE, pero ellos son tan sacrificados y tan entregados que prefieren arreglar algunos asuntillos antes de llamar a las urnas. Lo dice como si no supiéramos nada de estrategia política y nunca hubiéramos visto a un partido diseñar todos sus pasos en función de la meta electoral. Para colmo, el ejemplo que pone de roto que coser antes de convocar elecciones en toda España es Cataluña. Nada menos. De primero de gobernante. Un tema, como sabemos, que solo requiere un par de decretos por parte de Sánchez y un toque de azúcar con canción danzarina a lo Mary Poppins y todo volverá a la normalidad. Una cuestión sencillita y un problema fácil de resolver. Antes consigue hacer una tesis de premio y hasta convence a Casado de cursar, interno, el máster puesto en entredicho, que resuelve lo que sucede en Cataluña.

Es verdad que las declaraciones de estos días, sobre todo, de Batet, anuncian un arreglo pactado para conseguir apuntarse el tanto y mantener el apoyo de los nacionalistas catalanes. Evoca el interés de Zapatero por ser el presidente que acabó con ETA. Aquí también parece que Sánchez quiere ser quien terminó con el problema catalán, que solo lleva más de un siglo. Que Batet sugiera la excarcelación de los presos y alguno de sus colaboradores, una consulta pactada, revela la firme intención de mantenerse en el poder, incluso después de un mal resultado electoral, a fuerza de aceptar las tesis independentistas. Como si esa hipótesis, mal planteada de inicio, no fuera a conducir a un mayor conflicto interno en la región. La herencia de esos intereses que Ábalos niega es ya una fractura de resolución mucho más lenta. Por eso resulta preocupante que la salida de la oposición sea plantear elecciones. No es el mejor momento, posiblemente, para ninguno de ellos. Y ni siquiera parece claro que lo sea para los ciudadanos.