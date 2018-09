El político preso | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | El dinero destinado al procés, de confirmarse su uso inadecuado, también agujerea fraudulentamente el bolsillo de los contribuyentes MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 5 septiembre 2018, 09:24

El problema de Zaplana es que no es catalán. Si lo fuera, quizás sería un preso político y no un político preso y hasta tendría un club de fans pidiendo su libertad con lazos amarillos. Como mínimo sería considerado un perseguido y no un malhechor. Yo nunca he sido fan suya ni voy a pedir ahora lo que la Justicia considera que es improcedente pero me llama la atención la distinta forma de evaluar la realidad que tienen algunos. Es cierto que la acusación contra Zaplana no tiene el mismo cariz que las que hay contra Junqueras, Forcadell y los demás implicados en el procés. Es decir, sus delitos no tenían fines políticos. ¿O sí? Crematísticos, sin duda, pero también políticos. Se le acusa de delitos graves -prevaricación, malversación, blanqueo y delito fiscal, entre otros- pero ¿acaso no es grave romper la unidad del Estado a la fuerza contraviniendo la Constitución y la voluntad de la mitad de los catalanes? Podríamos pensar que esto no toca el bolsillo que es, en el fondo, lo único que consideramos realmente sagrado en este país y hasta Willy Toledo respetaría. Sin embargo, el dinero destinado al procés, de confirmarse su uso inadecuado, también agujerea fraudulentamente el bolsillo de los contribuyentes. Una sisa, por cierto, realizada por los propios dirigentes que tanto aman al «país». La diferencia radica, dirán algunos, en que Zaplana tenía presuntamente su propio interés en el punto de mira mientras que los políticos presos de Cataluña tienen un loable fin en el horizonte que es la consecución de la «república catalana». No queda acreditado, de momento, que ese objetivo no persiga un interés personal en los implicados, ni grupal en quienes le dan apoyo pero el argumentario de los independentistas apunta una máxima preocupante: es la afirmación clásica atribuida a Maquiavelo de que el fin justifica los medios. La República todo lo exige, todo lo demanda y todo lo perdona. La codicia, en cambio, todo lo envenena, ensucia y culpabiliza.

Cuando hablan de «presos políticos» no piensan en Zaplana. Para los defensores de los lazos amarillos y las plegarias en Santa María del Pi por los presos y los exiliados del procés, los suyos están perseguidos por pensar con libertad. Es una de las falacias de su discurso. Podrá cuestionarse la prisión provisional para ellos pero la acusación no es por su pensamiento sino por sus actos. Del mismo modo, la de Zaplana no es por su codicia sino por sus actos. Y, en ambos casos, se mantiene la medida cautelar por las consecuencias de no hacerlo, bien por la reiteración del delito, la huida o el intento de destruir pruebas. En ese contexto, cabe situar la demonización del expresidente de la Generalitat, para el que nadie convoca manifestaciones de apoyo, frente a la multitudinaria beatificación de los mártires del procés.