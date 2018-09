NACER EN PÚBLICO | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | Cada vez con más frecuencia podemos encontrarnos escenas de alumbramientos durante las visitas a recintos como el Bioparc MARÍA JOSÉ POU Viernes, 7 septiembre 2018, 09:40

Era la hora de comer pero 'La Niña' tenía una tarea mucho más importante. Iba a dar a luz. 'La Niña' es la cebra del Bioparc que anteayer protagonizó una de las imágenes más entrañables. Su cría, nada más nacer, se cayó a la ría y estuvo a punto de ahogarse. Fue entonces cuando los cuidadores se lanzaron a socorrerla arrancando los aplausos y felicitaciones del público. La historia es emocionante y resultará inolvidable para las decenas de visitantes que pudieron verlo en directo. Ver nacer a un animal de esas características no es nada fácil y asistir, como hicieron ellos, a un final feliz tras el percance, es una ocasión para contar a los nietos en el futuro. Cada vez con más frecuencia podemos encontrarnos escenas de alumbramientos durante las visitas a recintos como el Bioparc. Un rinoceronte negro en el zoo de Chester, un orangután de Borneo en Madrid o un gorila aquí en Valencia. Todos ellos nacieron a la vista de quienes recorrían sus instalaciones y que no dudaron en grabar el mejor vídeo que iban a colgar en las redes sociales durante ese año.

La escena incrementa el valor didáctico que tiene la visita. No solo aprendemos cómo viven en su hábitat y, con esos nacimientos, asistimos a la continuidad de la vida. También comprobamos cómo es el comportamiento de los animales. La mejor conclusión de lo ocurrido no es ver a la madre limpiando al potrillo o comprobar que el recién nacido es vulnerable. Ni siquiera que los cuidadores del Bioparc están atentos y preparados para proteger a los animales y procurarles las mejores condiciones. Lo más interesante es presenciar cómo sacan a la cría del agua vigilando en todo momento los movimientos de la madre que, desesperada, puede atacarles. Sacan al potro, evitan que la madre les persiga y lo dejan a salvo, corriendo para no sufrir ellos un percance. Es entonces cuando la madre acude junto a él y sabe que ha pasado el peligro. También los trabajadores del Bioparc. Esa lección conviene explicársela, sobre todo, a los más pequeños. La cebra no busca atacar a sus cuidadores, pero puede hacerlo por proteger a su cría confundiendo su ayuda con un riesgo para ella. La clave es la mínima intervención. Interferir en sus dinámicas puede ser mortal. Por eso la posibilidad de sentir el latido de la naturaleza, como ocurrió el miércoles, es muy atractiva y nos entusiasma, e incluso contribuye a la promoción del sparque, pero tiene un riesgo añadido en la era de la sobreexposición mediática: el peligro del selfie o del vídeo. Ya hemos visto alguna vez a un turista sacar del mar a una cría de delfín o una tortuga marina para hacer una foto que termina por provocarle la muerte. Por eso se impone cierta prudencia en el «espectáculo del nacimiento en directo». Incrementa el interés, tiene valor educativo, pero puede contribuir a la pasión por el «selfie con animal». Un peligro cuando la sociedad todavía no está concienciada.