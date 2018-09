Moros y cristianos Arsénico por diversión Si las elecciones son «la fiesta de la democracia», el Nou d'Octubre, a este paso, va a ser el Día Internacional de la protesta MARÍA JOSÉ POU Sábado, 29 septiembre 2018, 12:46

Como sigamos sumando convocatorias de manifestaciones para el Nou d'Octubre voy a agotar mis alarmas en el móvil. Llevamos ya siete, número mágico. Siete marchas en el mismo entorno y con planteamientos distintos. Desde Acció Cultural a España 2000 pasando por LGTB, Verdes o Antitaurinos. Quienes defiendan varias causas, no van a tener resuello para corear tanto lema en tan poco tiempo. Si las elecciones son «la fiesta de la democracia», el Nou d'Octubre, a este paso, va a ser el Día Internacional de la protesta. En principio, no hay nada que objetar sobre el argumento de la Delegación de Gobierno de que nuestro día debe ser una jornada de encuentro y libertad. ¡Cómo no estar de acuerdo! El problema es si la Delegación de Gobierno está en condiciones de asegurar ese encuentro y esa libertad ejercida sin presiones ni consecuencias. Conociendo lo sucedido el año pasado y el carácter provocador de alguna convocatoria, resulta iluso pensar que no se anuncian borrascas y de poco sirve lamentarse cuando todo hace presagiar el conflicto.

De no tener suficiente cuidado, la recreación de los 'Moros y cristianos' va a ser tan auténtica como las originales que dieron lugar a las fiestas actuales, sin entradas vistosas ni vestuario imponente. A las bravas y sin vencedores. En los enfrentamientos civiles, aunque solo sean verbales, no hay elegancia ni estilo ni la puesta en escena a la que nos tienen acostumbrados los que desfilan a ritmo de guitarra mora. Sería una verdadera desdicha que la fiesta, reivindicativa y alegre en el cap i casal, termine por convertirse en una batalla campal año tras año. Las únicas batallas admisibles hoy en día son las que se recrean contra los corsarios en Denia, las napoleónicas o las fiestas de moros y cristianos por todo el territorio. Éstas recuerdan los tiempos en que nos enfrentábamos al enemigo de entonces. Las de la calle, a cuenta de una reivindicación o de su contraria, dan por hecho que el problema es el otro, el vecino, el amigo o el conciudadano que piensa de un modo distinto. A ése hay que acallarlo, abroncarlo o negarle la voz por la fuerza. Justo el ejemplo de lo que no debemos admitir como sociedad.

Siete convocatorias pueden dar lugar a pensar en que la libertad es eso y, en efecto, indican la diversidad de escenarios y mensajes que tiene una sociedad. Ahora toca a las autoridades organizarlas de forma que no supongan un peligro para los demás ciudadanos ni un ejercicio de intolerancia ni, mucho menos, un acto de violencia inaceptable. Si para eso alguna debe ser reconducida, reubicada en tiempo y espacio, o sencillamente no autorizada, el gobierno tiene la obligación de hacerlo por mucho que resulte incómodo e impopular. De lo contrario, las consecuencias ya no podrán atribuirse solo a los protagonistas que busquen el conflicto aunque sean los artífices. Las autoridades no serán culpables, pero sí responsables.