El morbo doctoral | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | ¿Quién va a tener valor de copiar a Camps o a Sánchez siendo personajes tan mediáticos? MARÍA JOSÉ POU Viernes, 14 septiembre 2018, 10:33

Jamás una tesis doctoral ha provocado colas de periodistas para su consulta. Ni siquiera aquellas que hablan de la situación de la prensa o de los pronósticos para el futuro y resultarían, cuanto menos, interesantes en su lectura y aplicación. En cambio, la de Pedro Sánchez, sí. Nunca se ha visto tesis doctoral alguna en España en una similar. La razón no tiene que ver con su interés, su aportación o su brillante estilo. Simplemente, los trabajos universitarios se han convertido en armas de destrucción política.

En todo el debate, iniciado con el caso Cifuentes y su máster, se manejan conceptos y percepciones un tanto equivocadas o intencionadamente distorsionadas para perjudicar o beneficiar a los que interesa. Así, por ejemplo, se acusa de secretismo por las dificultades de acceso a un trabajo intelectual. No es el primero ni el último. De hecho, en los repositorios de las universidades saben bien lo que es la protección de datos, la propiedad intelectual y los derechos y permisos necesarios aunque solo sea para enlazar un trabajo de un profesor desde la fuente original. Es cierto que en los últimos años se ha tomado conciencia de la necesidad de abrir la ciencia y dejarse los pruritos medievales de biblioteca monacal en el recuerdo. Es algo que entra dentro de la tendencia actual a promover la difusión del conocimiento pero cuando éste genera beneficios es difícil abrir las puertas de par en par. Es lo que sucede con muchas revistas académicas que viven de la venta de sus contenidos y no permiten el acceso libre y gratuito por mucho que Internet haya ampliado los límites del saber.

Con las tesis doctorales, que suelen ser trabajos no publicados en muchas ocasiones, la prevención es lógica. Se entiende que son aportaciones novedosas, originales y golosas para el copión, de ahí que tradicionalmente se haya protegido con un permiso personal del autor para su consulta, incluida la advertencia de no fotocopiar ni fotografiar. No es extraño, pues, que Pedro Sánchez haya pasado por el mismo trámite que otros antes que él. También lo vimos con Francisco Camps en Valencia y con miles de doctores sin tanta escandalera. Ahora bien, en el caso de un político lo más sensato es dejar acceso libre a un trabajo ante el que la tentación de copiar parece que se rebaja por su dimensión pública. ¿Quién va a tener valor de copiar a Camps o a Sánchez siendo personajes tan mediáticos? El error, pues, de Sánchez es haber alimentado el morbo con su torpeza en la gestión de una crisis que resulta cogida por los pelos y motivada, sin duda, por la situación de Pablo Casado. Desconozco si es él quien ha copiado, como dicen algunas fuentes, y sería feo y muy comprometedor. Que nuestros líderes caigan por unas cremas, una cita sin referencias en la tesis o un máster regalado a distancia, deja a otros, incluso en sus salidas, en muy buena posición. Otros llegarán que bueno te harán.