INVASIONES BÁRBARAS ¿Por qué se permite que los milennials incívicos puedan sembrar la ciudad de botellas y bolsas de plástico sin más consecuencia? MARÍA JOSÉ POU Lunes, 8 octubre 2018, 10:14

Madrugar los domingos por la mañana en Russafa no es una buena idea. Me di cuenta cuando ya estaba en la calle con Whisky, harta de que los hunos no nos dejaran dormir, a cuenta de no sé qué macro botellón que se celebró alrededor. Es el problema de bajar antes de tiempo, como diría Joan Ribó, esto es, antes de que pasen los servicios de limpieza y nos hagan creer que nuestros niños son limpios y educados como infantitos de colegio elitista inglés. Es justo el momento en el que conviene no respirar los «efluvios» del rastro festero, no atender a los borrachos en busca de after y no llevar zapatillas con suela de goma que se vayan pegando por las aceras. El problema fue que mi perro no usa botas que lo protejan de vómitos, cristales rotos o regueros de cerveza atrapamoscas así que terminé subiéndolo a casa en brazos para evitar que se dañara las almohadillas de las patas con tanto vidrio diseminado por todo el recorrido (¿por qué tienen que romper las botellas esos niñatos malcriados que ni saben beber ni convivir?). Supongo que es «la fiesta en los barrios» de la que presume nuestro ayuntamiento y cuyo coste, a juzgar por los equipos de limpieza que se dejan la piel cada fin de semana, no será nada discreto. ¡Qué dinero tan mal empleado! Ahora que ha terminado el periodo de votación popular por Internet, dan ganas de sugerir que no pregunten a qué destinarlo sino a qué no destinarlo. Bien podría dedicarse al cuidado de jardines, a mejoras en la EMT, a equipamiento para los barrios o a más dotaciones para la policía local en lugar de poner a los indecentes niños tiranos una «madre» institucional que vaya recogiendo sus calcetines sucios por la casa común. Si a los dueños de perros se nos persigue -con toda la razón- si no llevamos más de dos bolsitas para recoger los residuos caninos ¿por qué se permite que los milennials incívicos puedan sembrar la ciudad de botellas y bolsas de plástico, cristales y todo tipo de residuo orgánico propio y «artesanal» sin más consecuencia que destinar mis impuestos a limpiar su porquería? Fue la enésima vez en la que renegué del barrio en el que me he criado y del cal i casal, y me propuse buscar acomodo en cualquier otra localidad del área metropolitana que me asegure un sueño reparador sin tapones de espuma en los oídos y un buen uso de mis impuestos a favor de los vulnerables y no de los ególatras sin civilizar. No es solo un problema de ruido. Es la sensación de tener que vivir protegida en un búnker, escuchando cómo rompen papeleras o pegan gritos y patadas a una máquina expendedora, y pensando que por la mañana habrá terminado la pesadilla. De momento, entre las cuatro y las seis de la madrugada, combato el insomnio buscando piso fuera de Valencia. No cojo el sueño ya, pero me da esperanza de alcanzar esa calidad de vida de la que antes presumía con los amigos de fuera y ahora veo lejos, muy lejos, en el horizonte.