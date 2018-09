El error de Platón | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | La composición del Gobierno parecía estar asentada en nombres irreprochables por su trayectoria y méritos demostrados MARÍA JOSÉ POU Viernes, 28 septiembre 2018, 10:27

Francisco Camps interpreta su vuelta a la escena pública de la mano de la Audiencia Nacional como un intento de tapar el escándalo de las grabaciones del excomisario Villarejo a la ministra Delgado. Lo de Delgado, en su momento, también parecía que tenía como objeto desviar la atención sobre la tesis de Sánchez y las dudas sobre esa tesis, publicada por aclamación popular, para tapar el copia y pega de Montón. Lo de Montón quizás ayudó a despistarnos acerca de la venta de armas a Arabia Saudí o más bien las declaraciones de la portavoz sobre la inteligencia de las armas superdotadas nos ayudaron a olvidar el cargo para la Primera Dama. Ya no sé. Lo que sí sé es que mientras unos juegan a tapar y otros, a desvelar lo tapado, el precio de la luz sigue imposible; el del agua es un atraco y el del gas se salva por el cambio climático que parece solidarizarse con el español medio. En invierno. Solo en invierno.

Si este Gobierno es una ruina o si asistimos a una campaña orquestada para derribarlo pieza a pieza no lo sabemos aún pero una cosa está clara: si estos eran los mejores, el más equivocado de todos es Platón. El filósofo griego defendió que la forma óptima de gobierno era aquella en la que nos guiaran los mejores, la aristocracia, en el sentido original de la palabra. Cuando nos contaron quiénes iban a acompañar a Sánchez en la aventura de gobernar tras tumbar a Rajoy, la composición del Gobierno parecía estar asentada en nombres irreprochables por su trayectoria y méritos sobradamente demostrados. El ejemplo más evidente era el de Pedro Duque de cuya profesionalidad e inteligencia nadie ha osado dudar. De su gestión, no podemos decir lo mismo. Falta por ver en qué quedan sus promesas a las universidades. Y de su forma de solventar una crisis, poco hay que decir. Salió a dar explicaciones y parecían convincentes. ¿Más que las de Huerta? No. Más oportunas. Si el primero en ser cuestionado hubiera sido Duque quizás hoy no estaría en el Gobierno, pero su caso ha saltado cuando una dimisión más puede provocar la caída en bloque del Ejecutivo. La conclusión es que el verdadero éxito del Gobierno Sánchez no será su gestión ni su figura sino la magnífica operación de imagen que supuso su propia presentación en sociedad. Si ZP jugó con la ceja y con la habilidad para ofrecerse como renovación ilusionante, Sánchez -o sus asesores- consiguieron que 'compráramos' su elección como indicio de sabiduría y no de marketing, que es lo que era. Y los hechos están demostrando -con demasiada rapidez- que el problema no son sus ministros sino él. Lo que hizo caer a Huerta fue el vídeo en el que el presidente daba por finiquitado a quien hubiera creado una sociedad para pagar menos a Hacienda. Es su purismo de novato, que no ha pisado nunca un gobierno, ni siquiera local, lo que ha puesto en el disparadero a todos sus ministros. Junto a Sánchez no resistiría ni el arcángel Gabriel.