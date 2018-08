Quisiera saber quién es el Messi del ministerio de Trabajo. Si la ministra Valerio dice que le han metido un gol por toda la escuadra con el asunto del sindicato de prostitutas, sería interesante saber quién ha tirado el penalti. El BOE publicaba el pasado día 4 la admisión de la OTRA (Organización de Trabajadoras Sexuales) para sorpresa, incluso, de las propias promotoras que no confiaban en que se resolviera tan pronto. Pero tras darse a conocer en la prensa, el gobierno no tardó en aclarar el entuerto. Un defecto de fondo, no de forma, explicó la ministra. Curioso.

Dicen que cumplía los requisitos, presentó la documentación requerida e incluso subsanó algunos defectos tal y como se le pidió. Solo faltó el pequeño detalle de que se trataba de una actividad ilegal, un requisito -la legalidad- que parece estar ausente en el procedimiento para sindicarse. Así pues, si no hay problema de forma, es que algo está fallando en la forma. El fondo es político, como señaló la ministra. Es un gobierno feminista y, por tanto, contrario a la explotación de la mujer. Ahí es donde radica el principal error. No es el carácter del gobierno lo que debería impedir esa sindicación sino un principio básico de convivencia democrática. Ninguna persona puede ser explotada. Ése es el axioma que nos une a todos, socialistas, populares, podemitas o nacionalistas. El rechazo no emana del talante del gobierno Sánchez sino de la ley, por eso sorprende que para la Administración no haya problemas de forma. Lo preocupante, además, es que el asunto no haya sido un desliz. Podríamos pensar que ha sido un mero error, sin más planificación ni aviesas intenciones. Pero ver entrar en tromba a Susana Díaz en el debate hace saltar algunas alarmas. ¿Ha sido un gol en propia meta o un espectacular lanzamiento?