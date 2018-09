Diez ministros | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | Mirando a La Moncloa, una no puede evitar ver pasar los misiles camino de su objetivo MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:45

Era un Gobierno diez. Un Gobierno como pocos había habido en la Historia de España. Un Gobierno que nos dejó a todos boquiabiertos. Incontestable. Elevado. Selecto. Sus nombres tenían un perfil magnífico y prometían grandes logros; en una palabra, creíamos que estábamos ante la madre de todos los gobiernos. Hasta que empezó a funcionar. En ese momento -literalmente en ese momento- vimos materializarse la frase que se atribuye a Groucho Marx: «más vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar todas las dudas». Aplicado al Gobierno, más valía que quedaran estupendos y estupendas en las fotos y en los perfiles de la prensa sin mover un dedo, que empezar a trabajar y demostrar que no era el elenco apabullante que nos había dejado epatados.

Es cierto que los bombardeos contra los ministros, desde Huerta hasta Delgado, pasando por Montón, no parecen gratuitos ni casuales. Mirando a La Moncloa, una no puede evitar ver pasar los misiles camino de su objetivo. Por menos, caen en Europa, dicen algunas voces. Por más, se han mantenido en España algunos líderes durante años, hay que recordar.

La campaña es despiadada y, aunque no falten motivos para ver que la ministra de Justicia debe irse, la portavoz no siempre atina o el propio presidente va a hacer bueno a Zapatero, que ya es, cabe preguntarse quién será el siguiente y cómo lo atenazarán. Pero, sobre todo, quién está detrás de todo esto. Hay diez negritos instalados en el Palacio de la Moncloa y solo podemos asistir al siguiente acto. ¿Quién caerá esta vez?

No es extraño, pues, que Sánchez quiera ver la evolución del CIS al minuto. El ritmo de descomposición de su Gobierno exige una actualización continua. No basta con un informe al trimestre. Es necesario tomar el pulso a la sociedad española y no soltarle la muñeca. De lo contrario, el PSOE puede encontrarse de pronto con la sorpresa de 'perder' al paciente en segundos. Poco importa que el gasto se multiplique hasta tres millones de euros y que esa periodicidad responda más a intereses particulares que al interés general. El gasto de saber todos los meses qué líderes son más valorados o qué intención de voto tienen los españoles debería ser costeado por los partidos, no por los ciudadanos. Es un dato relevante para la estrategia electoral, no para acciones o inversiones por el bien de la ciudadanía. En cualquier caso, vista la trayectoria del Gobierno y la artillería desplegada contra él, a los ministros les haría más papel una bola de cristal que un barómetro del CIS. Al menos, en la bola se puede ver quién será el próximo objetivo, un dato relevante para ir preparando la versión oficial y que no nos pille in albis, como a la ministra de Justicia, y tengamos que ir improvisando matizaciones. Sin embargo, hay que reconocer que lo más jugoso es saber quién ha organizado el ataque. Pero, sobre todo, cómo se llama el gato negro que acaricia.