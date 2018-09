Cumbre de guapos | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | Sánchez y Trudeau se van a presentar como la alianza de civilizadores para frenar a un Trump totalmente desbocado MARÍA JOSÉ POU Lunes, 24 septiembre 2018, 09:45

Otra conjunción astral. Estamos ante un nueva alineación de astros en el progresismo internacional. Si Zapatero creyó haber llegado al Olimpo por su coincidencia al frente de la UE con la presidencia de Barack Obama, Pedro Sánchez va a vivir estos días otra oportunidad cósmica junto a Trudeau, el primer ministro canadiense. En la época de ZP fue la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien habló de «acontecimiento histórico planetario» para referirse a esa feliz oportunidad de impulsar las mismas políticas progresistas a un lado y otro del Atlántico; ahora, son algunas fuentes del gobierno quienes afirman que el español y el canadiense tienen una «misma visión de lo que hay que hacer en el planeta». Yo diría que todo menos el indio pero tratándose de Norteamérica, mejor no hacer juegos de palabras.

De ese modo, Sánchez y Trudeau se van a presentar como la alianza de civilizadores para frenar a un Trump totalmente desbocado. Y no es una mala idea. La cuestión radica en saber si nuestra prioridad ahora es la presentación mundial del presidente provisional español como el clon europeo de Trudeau. Es cierto que éste tiene muy buena imagen pública: no solo tiene buena planta sino que es abierto, dialogante, sonriente y valiente contra su todopoderoso vecino. En sonrisas y buen aspecto, Sánchez no tiene nada que envidiarle. En programa claro de gobierno más allá de la demagogia que tan bien funciona, no sabemos si podrá comparársele.

Los temas no son poca cosa -la lucha contra la libertad de comercio, la igualdad o el cambio climático- pero sorprende que el presidente del gobierno se «escape» a la esfera internacional, siempre tan agradecida como inútil, para evitar los problemas internos que lo tienen bien agarradito. Ni su tesis ni Cataluña le van a proporcionar el aura que necesita su ego. Al contrario. Son sus dos agujeros negros que pronostican una caída rápida y dolorosa. Por eso le conviene tanto irse fuera a la sombra de Trudeau. Es la única forma de recuperar la etiqueta de progresista, con un programa de cambio social que justifique su elección dentro de unos meses. Estos días, se harán fotos, se dejarán ver juntos y demostrarán que los asesores de Sánchez son más listos que los de Zapatero. Nada mejor que Canadá para vender discurso de izquierdas sin caer en las trampas de Maduro o de un Lula da Silva tocado y hundido. 'Trudeau is the new black', le falta decir a La Moncloa. Poco importa que Casado esté ideológicamente más cerca. El presidente canadiense es el amuleto que necesita el español para hacer lo que siempre han pretendido quienes tenían problemas dentro: recibir un espaldarazo de fuera. La única duda es cómo se resolvería el duelo si el triunfo tuviera que elegir entre uno y otro, aunque seguramente ese detalle es irrelevante. Al menos, a Sánchez, lo que le preocupa es el público de casa y con cuatro fotos y un piropo, basta.