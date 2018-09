Cuerpo de bomberos | ARSÉNICO POR DIVERSIÓN | Cuando llevamos doscientos mil calendarios solidarios de cuerpos estupendos, la originalidad ya está gastada, amortizada y sin fuelle MARÍA JOSÉ POU Viernes, 21 septiembre 2018, 09:56

Cuando llega Navidad, la vida se me llena de calendarios. Como todas las causas solidarias me parecen importantes, sucumbo ante calendarios llenos de abrazos Down, que son los mejores; perritos de tres patas, que desconocen la palabra discapacidad, o pañuelos molones en la cabeza, que suelen portar las influencers más poderosas del mundo. No hay causa que no merezca un sitio en mi mesa, mis estanterías o mis paredes. Luego, cuando tengo que saber la fecha, cojo el teléfono móvil, pero mi mundo sigue poblado de razones para aplaudir al género humano. Sin embargo, hay un tipo de calendario que no consigue convencerme: el de los cuerpazos o cualquier colectivo que se desnuda por solidaridad. Imponer la decoración 'taller mecánico de los 50' a las oficinas me parece una opción demasiado ramplona. Ya sean hombres, mujeres u hombres y mujeres con perritos, gatitos amorosos o anacondas del Orinoco.

Entiendo que la primera vez que alguien se desnudó para conseguir fondos, el hecho resultó impactante. Que unas amas de casa, unas falleras o unos transportistas se desnudaran fue llamativo y provocador. Pero cuando llevamos doscientos mil calendarios solidarios de cuerpos estupendos, la originalidad ya está gastada, amortizada y sin fuelle. Es como una botella de refresco que ha perdido el gas. No está mal pero ya no es lo mismo.

Personalmente nunca me gustó la idea, pero desde hace tiempo sospecho que la mayoría de esas iniciativas tienen más de exhibicionismo picantón por parte de quien lo protagoniza que interés solidario hacia los desfavorecidos. No creo que sea el caso de los bomberos de Zaragoza a los que el ayuntamiento no da permiso para publicar su calendario. Ellos no aparecen desnudos pero sí con el torso al aire, bien de aceite y sal, en posiciones 'de vigor', dice el consistorio. Es cierto. Siendo el cuerpo de bomberos es lógico que aparezcan como potentes maquinarias que luchan contra fuego, viento y marea para salvar vidas, enseres y naturaleza.

Ellos no juegan a mostrar e insinuar pero sí utilizan la imagen de cuerpos imponentes para recaudar fondos a favor de la donación de médula. El ayuntamiento justifica su negativa en que se muestran cuerpos muy distintos al de los demás mortales. Sin duda ninguna. Como cabe esperar, por otra parte, de aquellos en quienes confiamos nuestra seguridad. Sin embargo, la argumentación resulta sensata y digna de tener en cuenta. Es una incoherencia quejarnos de la cosificación de las personas, del culto al cuerpo, de la exhibición impúdica del músculo y de un entorno que asocia masculinidad con fuerza para terminar aparcando todas esas convicciones ante un calendario de chicos guapos. Ni ellos ni ellas deberían formar parte de un calendario en el que el protagonismo fuera su cuerpo como si las personas fueran pura cáscara. Si el Pirelli nos escandaliza por la imagen de la mujer, ¿por qué aceptar el mismo juego con los hombres?