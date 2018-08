El mundo está recuperando tics antiguos, como si no hubiera evolucionado a una relación social regulada por la ley común que trata a todos y todas por igual. Es cierto que aún hay camino que recorrer en esa justicia igualitaria, pero lo inaudito es que estemos andando hacia atrás, como los cangrejos. No solo no avanzamos sino que vamos retrocediendo a cada paso.

Es lo que sucede cuando los gobernantes se sienten débiles para abordar un problema por miedo a ser tachados de autoritarios. Lo vemos estos días en Alemania. La misma que se ha avergonzado durante décadas de lo sucedido en los tiempos del nazismo está viendo crecer un monstruo xenófobo que requiere medidas de fuerza para impedir que se apropie del espacio público. La última manifestación es la llamada 'caza al inmigrante'. Se refiere al presunto asesino de un ciudadano alemán y el pecado del perseguido no es ser delincuente sino iraquí. Si fuera una iniciativa para erradicar la delincuencia de las calles, incluiría como objetivo a todo aquel que cometiera delito. Ya sería grave pero pondría en duda la acusación de xenofobia. Sin embargo, no es así. Los convocantes, ultraderechistas, anuncian la iniciativa como un intento por «dar caza a la criminalidad extranjera» donde lo sustantivo es 'extranjera' aunque no lo parezca.

El asombro de Alemania es notable no solo por la implicación de algunos policías entre los ultras sino por la existencia de esos brotes de odio en el mismo territorio que hace menos de un siglo acogió el genocidio más milimetrado de la historia. El camino del cangrejo. Volvemos hacia tiempos en los que la justicia era prerrogativa del pueblo y la jauría se encargaba de sentenciar sin juicio ni pruebas. Pero, sobre todo, volvemos a echar la culpa de nuestros males al diferente y buscamos su expulsión.