¿La nueva política era esta ciénaga? | UNA PICA EN FLANDES | Ser político es vivir con el riesgo diario de ser insultado, difamado o escupido por cualquier comentarista ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 17 septiembre 2018, 09:41

Me da miedo escribir, por ejemplo: «Quizá un día salga a correr por el bosque y después de media hora de carrera se me pare el corazón y caiga fulminado y nadie me encuentre y las ardillas y los cuervos devoren mis testículos y mis ojos y después de una semana unos excursionistas me descubran desfigurado y sin mis tesoros». Me da miedo porque es la típica frase que está pidiendo a gritos convertirse en profecía autocumplida. En plan: conozco a uno que escribió que iba a sufrir un infarto haciendo deporte y una semana más tarde le pasó. A lo mejor es que ya notaba alguna molestia, respondería un aguafiestas. Todo el mundo sabe de alguien que recogió a una rubia haciendo autostop que luego era un fantasma, o sea que tales personajes míticos existen en realidad y yo no quiero pertenecer a su club. Es supersticioso, ya.

Además, dedicarme a la política en estos tiempos cenagosos ya me ofrece suficientes oportunidades de convertirme en leyenda urbana sin estupideces adicionales. La política española de hoy apesta a bragueta, calabozo, baba y sobaco de sotana vieja. Nos gobiernan la mediocridad y la inquisición. Los verdugos, delatores y chantajistas son ahora estrellas del firmamento público. Ser político es vivir con el riesgo diario de ser insultado, difamado o escupido por cualquier comentarista que dispare al bulto por la pasta. Los grandes debates que el futuro reclama no encuentran acomodo ni en los parlamentos ni en la televisión. Es mucho más divertido lapidar o humillar a cualquier imbécil al que se le haya ocurrido hacerse político que plantear en serio cómo pagaremos las pensiones en unos años, con qué agua regaremos los naranjos cuando el desierto suba desde Argelia o de qué trabajaremos si los robots nos sustituyen. Todo eso, que sucederá muy pronto, no tiene ni la mitad de gracia que un buen cotilleo denigrante, una pillada haciendo pipi o el lloriqueo del chivato de la clase. Con la que está cayendo y nuestros dirigentes se exhiben estirándose del pelo y señalándose unos a otros las manchas del babero de la guardería.

Lo pondré por escrito: si volviera a nacer jamás me dedicaría a esta política. Empecé inspirado por los diputados de la Transición, por su talla intelectual, su altura de miras y su brillantez, por La Clave y Cambio 16, aunque de aquello ya no queda nada. Aguanto porque soy un veterano que no ha perdido la ilusión ni la vocación, pero si uno de mis hijos me dijera «papá quiero ser político» sería capaz de apuntarlo a una escuela de tauromaquia para que al menos las cornadas se las pegue un animal noble.

A veces cuando llevo mucho rato corriendo y hace calor o el camino se empina me viene una arcada, la boca se me seca y las pulsaciones se me disparan, pero jamás me rindo. A estas alturas del maratón político me pasa exactamente lo mismo y tampoco me voy a rendir. Así que no me da miedo escribir, por ejemplo: «Provengo de la vieja política y a mucha honra por lo que se ve».