Las novelas que gustan de acollonarnos exponiendo un futuro distópico suelen apostar por una ciudadanía humillada que habita moradas enanas, sucias, algo así como vivía por aquí el personal cuando nuestro Siglo de Oro pero, en vez de genios como Quevedo animando el cotarro, malignas corporaciones complacidas en esclavizarnos.

A lo mejor, el futuro, al menos ese futuro de angosturas y angustias, se agazapa más cerca de lo que sospechábamos, de ahí los intentos por organizar viviendas que son colmenas para que sobrevivamos como zánganos. En Barna existe un conato que no sabemos si prosperará y esto de meter a la peña en nichos de tres metros cuadrados a cambio de doscientos pavos al mes nos ha indignado. En efecto, nos hemos escandalizado como damiselas hipsters o modernos que viven en amplios lofts saturados de minimalismo carero. Es intolerable, esa habitación que jibariza nuestra dignidad y recorta nuestros sueños. Claro que, superado el sofoco, he recordado las «soluciones habitacionales» (como dijo unaministra amante del eufemismo) que me acogieron cuando era un joven estudiante vago y, en verdad, ojalá me hubiesen ofrecido uno de esos espacios como de aseada casita de muñecas. Los de mi generación encontrábamos refugio en pisuchos compartidos por otros cafres donde jamás brillaba el sol y donde la taza del inodoro era algo similar al ojo de Sauron. Habitaciones estrechas, puertas descascarilladas, muebles rescatados del contenedor y papel pintado de color verde moco alegraban nuestro entorno íntimo. No me gustan esos tres metros cuadrados y asustan esos remedios baratos si se extiende el ejemplo, pero entiendo que son apaños temporales y, desde luego, me los brindan de joven y me hubiese sentido rico. Tres metros cuadrados para vivir y dos metros bajo tierra para morir. Lindo futuro.