TODO POR EL TATU

No pretendo ponerme fino, pero la popularización de cualquier actividad emparentada con el arte contribuye a su emprobrecimiento. La masa suele deglutir propinando dentelladas de caníbal ávido que arrastraba hambre atrasada. Una melodía seductora que nos proporcionaba cierto placer queda de inmediato apartada de nuestros compartimentos secretos cuando la enchufan en un anuncio de coches y, una mañana, el vecino pelma la tararea a nuestra vera en el ascensor. Horror. El perfume de lo clandestino, de los galpones portuarios y del engolfamiento canalla que manaba de los tatuajes se disipó para siempre cuando los futbolistas y los concursantes catódicos optaron por marcarse con tinta desde la cabeza hasta los pies pasando por el escroto. Nadie pronosticó el éxito arrollador de los tatuajes y ese triunfo popular le ha arrebatado todo el romanticismo filibustero a la tinta ornando la piel. El tatuaje, hoy, no es sino pacotilla sobre el chasis y bagatela de merluzada a flor de playa o piscina. Un desastre. Incluso un ministro como Marlaska luce un pequeño y cuco tatu, me cuentan, decorando su muñeca. Incluso los picoletos jóvenes muestran sus dibujos orgullosos, alejados de aquel tono bronco y asilvestrado lucido por aquellos legionarios pecho lobo que se tatuaban en plan rústico el carnero, el emblema de la bandera o a una princesa de la morería que les mordió el corazón. Diseños de trazo grueso que, al menos, vindicaban un pasado turbulento de épica doméstica con añoranzas africanistas. Con lo de los guardias civiles y sus tatuajes se ha montado un follón de esos innecesario. Que sí pueden, que no pueden. No me he aclarado. Mientras no me multe un picoleto con aire de Robert Mitchum y los clásicos «love» y «hate» tatuados sobre las falanges de sus dedos, por mí que hagan lo que les pida el cuerpo.