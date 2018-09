EL RESPLANDOR

Mientras seguimos con la manga corta y la chancla de fin de semana, mientras el rumor del mar todavía arrulla nuestros recientes recuerdos nocturnos, algunos ya establecen sus planes navideños. Semejante previsión me causa picor de piel, tapón intestinal, lengua de trapo y modorra de neuronas. Qué grima observar algunos preparando ya la jugosa festividad. Qué tabarra esas menciones. El alcalde de Vigo, a falta de otra cosa, digo yo, nos explicó hace unos días, en pleno bochorno, cómo brillarán las luces de su ciudad cuando las turroneras y turbulentas fechas señaladas. El soberbio resplandor se detectará desde el espacio exterior, afirmó. Forjarán un enjambre con millones de bombillas, por supuesto de la moderna gama 'led', que gastan menos y son la repolla sostenible. Y el hombre narraba su ocurrencia ufano, feliz, pletórico de gozo. En los tiempos de la nanotecnología, de los minúsculos chips que dirigen las máquinas que nos manipulan a nosotros, algunos siguen optando por el gigantismo para epatar a ese personal siempre sensible a los espectáculos que apabullan los sentidos a base de formidable, refulgente y atropellado mogollón. El alcalde apuntó que su urbe, en materia de luminotecnia navideña, superaría Londres, París y Nueva York. Sin embargo no olvido cuando durante la no tan lejana crisis nuestras calles presentaban un lúgubre aspecto justo en el apogeo de villancicos. No se practicaba esta grisura por predicar ahorro, sino porque convenía fingir desde las autoridades ejemplo de tristeza. Los comerciantes se quejaron con razón: precisamente cuando venían mal dadas interesaba estimular las compras de la gente con chisporroteos de luz, pero los jerarcas municipales prefirieron abrazar la hipocresía. De aquel tono mustio saltaremos a los excesos, salvo en Valencia y su oscurísimo centro.