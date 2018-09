Lo de Màxim Huerta no fue sino una fruslería con perfume a novatada. Pagó el pato porque nada podía manchar la estampa virginal de un flamante gabinete diseñado por un escaparatista de boutique con aspiraciones careras pero alma de medio pelo. Lo de Carmen Montón resultó más descarnado porque su fusilada en el trabajito del máster supuso una cuchufleta insostenible. Las repetidas mentiras de la (todavía) ministra de Justicia representan un asunto de enorme gravedad, sin embargo, ahí resiste. Y, por fin, lo del astronauta corre el riesgo de convertirse en un meteorito chocando contra las antaño férreas exigencias éticas del jerarca Sánchez. No se pueden permitir más dimisiones porque entonces urge convocar el desfile hacia las urnas. Desde esa peculiar manera que tienen de entender la ejemplaridad han enchufado la maquinaria para proteger estos nuevos ángeles caídos. De entre las voces que han irrumpido para salvar la honra de la (todavía) ministra mancillada, causa tristeza la de su compañero Marlaska. Comprendo que cierren filas, pero tampoco conviene exagerar pues las sobreactuaciones repelen. Marlaska, estupendo magistrado y tipo noble, ha derrapado en estas curvas sinuosas alegando lo de «lo importante no son las palabras, son los hechos». Ya empezamos... Las palabras son importantísimas y sin ellas no existen los hechos. Lo de «una imagen vale más que mil palabras» suena bien como brindis al sol, pero luego dependerá del creador de la imagen y del forjador de las palabras. Muchas palabras de Quevedo, Lope, Baroja, o Valle no las supera ninguna imagen. Josep Pla describiendo la Costa Brava rebasa la mejor foto, a ver si nos aclaramos. Las palabras, en fin, hilvanan las sentencias que escribía Marlaska o cualquier otro juez. Las palabras, querido ministro, son la clave y nunca son inocentes.