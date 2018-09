HUMOR VIPERINO

Descubrimos a mediados de los 80 la revista 'El Víbora' y sus viñetas plagadas de corrosión urbana nos electrizaron. La mayoría de lo que allí narraban nada tenía en común con el buenísmo jipi de nuestros mayores y por eso sentimos que alguien nos daba voz, que alguien entendía nuestros pecados de adolescentes enganchados a la furia y la mugre de los 'Sex Pistols'. La mayoría se decantaba por las inmortales aventuras de Makoki, pero yo me desternillaba con las andanzas del buitre Buitaker, un vultúrido que vivía en el interior de la estatua de Colón de Barcelona y que gastaba fachorra mentalidad además de unas gafas de sol que olían a rock. El buitre Buitaker, ultraderechista supremo y cocainómano máximo, ejercía de tutor espiritual de un periquito o algo así llamado Blasito. Sus relocas enseñanzas nacionalcatólicas pasadas por el tamiz de la farlopa nos trasladaban al surrealismo más abracadabrante. Sus creadores, Gallardo y Mediavilla, mostraban una percepción guasona que no se ha repetido. Lo mismo sucedía con 'Martínez el facha', otro redomado fascista que lucía mentón y bigotillo muy a lo Sazatornil, alumbrado por Kim para la revista 'El Jueves'. Les cuento todo esto porque en aquel tiempo y con Franco todavía caliente, como quien dice, allá en el Valle de los Caídos, el arma para combatir el nefasto radicalismo ideológico era el humor socarrón, vivaracho, faltón, demoledor, lucido, extravagante. Justo los rasgos que faltan ahora en todo esta trifulca de exhumaciones con aromas de saña, tonos engolados y perfumes pomposos. Las andanadas de 'El Víbora' resultaban más instructivas y edificantes que el empalago de los elementos actuales. Los Iglesias, Sánchez y Errejón me temo que nunca leyeron aquellas historietas. Bueno, ni eso ni prácticamente nada. De ahí su artificio trascendental.