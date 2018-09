La primera fase viene blindada por la negación, el célebre «cariño, no es lo que parece» masticado cuando te sorprenden en el lecho con otra persona ajena a la pareja por culpa de una cancelación a última hora de ese viaje que se convertía en una actividad erótico recreativa para el que no viajaba. Pero ese «cariño, no es lo que parece» tan sólo realza hasta el ridiculo el atolladero que nunca ofrece escapatoria.

Por bisoñez, por optimismo o por simple espíritu kamikace la mayoría de nuestros políticos, de entrada, se empeña en negar la mandanga que les acosa. Todavía no han entendido que preguntas como «¿Conocía usted a Fulano?» nunca son inocentes, sino un vehículo para dejarles la ropa interior a la vista de todos y así echar unas risas. Tras la negación, cuando sienten el silbido de las balas rozándoles la coronilla, mascullan atropellados una rectificación resbaladiza: no tuvieron tratos profesionales con esa persona. Agarran la bandera de la ambigüedad creyendo que el resto del personal milita en el bando apardalado de la vida pero sólo consiguen el ronco redoblar de las campanas sospechosas. Tras esa rectificación les lanzan entre las cejas la grabación que demuestra el contacto turbio durante una comida íntima. Entonces sólo cabe esperar la resignación, la rendición, la perdición, pero aún así intentan revolverse y regresan a la primera fase, esta vez preñada de balbuceos, y musitan de nuevo el «cariño, no es lo que parece». La ministra de Justicia, pertinaz en sus trolas respecto a Villarejo, tiene un grave problema que sólo se puede solucionar con la fase de dimisión. Se desea de ella otra muestra de ejemplaridad como la que brindó su antaño colega Montón. Mientras, el jefe supremo volando en plena gira planetaria para escurrir el bulto. Cariño, no es lo que parece. O sí lo es.