No se precisa ser una lumbrera en materia económica para saber a ciencia cierta que las subidas de impuestos afectarán a la clase media. Como siempre. Como de costumbre. Como toda la vida. Ayudados por sus socios radicales, los que asesoraban a Venezuela con el éxito que se comprueba, lanzaron el reclamo, eficaz y bruto, o mejor dicho muy eficaz precisamente por su escasa sutilidad, de «subiremos los impuestos a los ricos». Pero es falso. Los ricos lloran poco y además chapotean doctos sobre el legamoso suelo de los vericuetos y los entresijos que les libran de la guillotina impositiva. Pagaremos los poca ropa habituales. De todas formas la rumbosa propaganda que derraman resulta certera porque conmueve las mentes preñadas de inocencia. Promover el odio al rico supone gratificar sus tímpanos y reconfortar sus almas. Ah, los ricos, qué mala gente. Y la mancha se extiende. Pero luego estalla una gran incongruencia... En efecto, odiamos a los ricos pues les suponemos una adicción inquebrantable al latrocinio y a la explotación del prójimo, sin embargo todos jugamos a La Primitiva para convertirnos en millonarios. Deseamos metamorfosearnos en aquello que, en principio, nos repugna. Y peor todavía: si alguien se enriquece mediante el ilógico azar fruto de la cornada de la Fortuna soportamos ese fustazo desde la envidia pero, sobre todo, desde la esperanza. «Un día de estos podrá tocarme a mí», cavilamos sonrientes. En cambio, si alguien cosecha sus recios dineros mediante el esfuerzo y el talento no merece nuestro reconocimiento sino, en general, como apuntaba, nuestra ira justiciera cargada de atroces celos. Esta mentalidad no favorece la convivencia ni mejora la calidad del oxígeno que respiramos, pero convendría salir de este atolladero bipolar si pretendemos recuperar cierta higiene mental.