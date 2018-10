BELLEZAS EXTRAÑAS

No creo demasiado en esa suerte de varita mágica que un buen día te favorece con su generosidad para iluminar tus bolsillos mediante una Primitiva. Sospecho que nosotros provocamos nuestro destino mediante nuestras decisiones. Sin embargo, en la creación artística, a veces sí me parece que el soplo de unas pizcas de suerte pueden lanzar una obra o dejar que esta se oxide sin pena ni gloria.

Nadie ha dicho nada o casi nada de un par películas de bajo presupuesto y efectos radioactivos llamadas «Brawl in cell block 99» (de S. Craig Zahler y protagonizada por Vince Vaughn) y «En realidad, nunca estuviste aquí» (de Lynne Ramsay y con Joaquín Phoneix encabezando el cartel), pero algunas de las escenas de estos peligrosos largometrajes dejan a la altura de la pantorrilla la famosa escena de la oreja cercenada del «Reservoir dogs» de Tarantino. Ya tiene mérito que el actor Vince Vaughn, un grandullón especializado en comedias bobas junto a Jennifer Annniston, Owen Wilson y otras perlas logre conmocionarnos moldeando un personaje tan bronco como sobrio. De Joaquín Phoenix siempre esperamos lo mejor, de Vince nunca, salvo en esta ocasión en la cual sobresale. Así pues, sorpresón. En ambas películas he encontrado ese tono hostil que tanto me place y que uno aprecia en clásicos como «A quemarropa», con ese Lee Marvin que asusta sólo con su mirada de cuchilla de afeitar. La atmósfera sucia te atrapa, te seduce; los esporádicos estallidos de violencia te vapulean; lo que permanece en la nebulosa de la sugerencia te hipnotiza. ¿Por qué no gozaron de mayor fama estas obras entre los paladares de hormigón? El éxito o el fracaso siguen siendo un misterio y por eso influye ese extraño soplo de la suerte. Si es usted persona de estómago curtido, no se pierda estas piezas de belleza extraña y ritmo diferente.