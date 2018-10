AUTOESTIMA Y VERMÚ

Cierto escepticismo teñido por gotas de chulería algo paleta se dibujaba sobre nuestros rostros. Hablaba una francesa afincada en Valencia mientras los demás sorbíamos perezosos vermú y masticábamos aceitunas y cacahuetes como monos exentos de sabiduría. La francesa además es de París, lo cual otorga un luminoso plus gabacho de tono indiscutiblemente cosmopolita.

Narraba las maravillas de Valencia, de nuestra Comunitat. Esta benigna percepción se reforzaba por la experiencia de su trabajo: recibe forasteros que desean conocer nuestra urbe, algunos incluso la eligen para hundir aquí sus raíces de una manera definitiva y su extranjera clientela acude desde todos los rincones del planeta. «No os dais cuenta de lo bien que se vive aquí, de verdad, no tenéis ni idea...» Uno de los contertulios replicó: «Bueno, vale, pero París es la ciudad más bonita del mundo... Tampoco exageremos...» La francesa, prudente, cerró el pico. Yo seguí pimplando vermú y decidí que, desde esa céntrica terraza, bajo el tonificante sol otoñal, no me apetecía discutir para no romper el sosiego que arrullaba mi sesera. Sí, estoy de acuerdo, París es quizá la ciudad más bonita del mundo... Sobre todo cuando vas de turista unos días y sus monumentos y sus obras de arte te causan el efecto Stendhal (fenómeno que uno, por cierto, de sensibilidad atrofiada, supongo, jamás ha padecido). Habitar en París, Londres o Nueva York, salvo si dispones de unos ingresos harto jugosos, me temo que supone una pesadilla de rigores durísimos. En Valencia esto no sucede y siempre te puedes buscar un hueco mullido. Resulta necesario celebrar hoy nuestro gran día y sacar pecho. Pero esa autoestima desaparece el resto del año y no es plan. Prueben a beberse un vermú con aceitunas en el centro de París y verán el garrotazo que recibe su cartera.