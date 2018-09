Ahora. El momento es ahora. Ni ahora ni nunca. Ahora. Nos distraen con las trifulcas de palabrería estrepitosa en el congreso, nos entretienen con las exhumaciones de viejas momias, nos marean con las triquiñuelas de los másteres y las tesis, nos seducen con promesas grandilocuentes que por supuesto incumplirán. Pero convendría centrarnos en lo importante, o sea en la cornada que recibirán nuestros bolsillos con el subidón-subidón de impuestos. Es ahora. Ahora. Y lo ha expresado muy claro la ministra Nadia Calviño.

El razonamiento de la ministra me sume en la perplejidad: puesto que nuestra economía se muestra robusta (apunta ella, insisto), el hachazo impositivo debe estallar ahora. Lo malo es que ahora es siempre y nuestra breve calderilla ahorrada y nuestro loco corazón de ahorradoras pretensiones confunde el ayer, el hoy y el mañana porque la historia se repite. Cuando la economía luce su raquitismo con las arcas públicas vacías debido a la crisis, nos suben los impuestos (Rajoy y Montoro) porque necesitan imperiosamente hacer caja para cumplir con los subsidios y seguir manteniendo el paquidérmico gasto público. Pero cuando el país presenta cierta musculatura, no sabemos si real o artificial, también arrean la dentellada pues ya que nos va bien, o eso se supone, irrumpe el trance de arramblar con la cosechadora. La ferocidad y el hambre perpetua de nuestros gobiernos nos castigan con una depredación intolerable. Temblando estoy por culpa de ese «ahora» de la ministra Calviño. Nos apunta entre las cejas desde sus límpidos ojos azules y me huele que no errará el tiro. Y que nadie se equivoque, la clase media asumirá el delirio de pantagruélica voracidad. Ahora es ahora, ahora es siempre, ahora es mañana y ahora, pero ahorita mismo, nos la volverán a encalomar sin vaselina. Qué dolor.