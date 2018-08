TENEMOS QUE HABLAR DEL RUIDO

Una de las frustaciones más grandes que tenía un concejal del anterior gobierno municipal, según me contaba, es lo poco que puede hacer un ayuntamiento frente a un sujeto que circule con una moto a todo gas a escape libre, echando decibelios en plena madrugada y despertando de una tacada a miles de personas que duermen a ambos lados de la gran vía o avenida afectada.

Siempre recuerdo ese comentario cuando escribo de la contaminación acústica, aunque yo creo que algo sí se podrá hacer. Este verano está siendo especialmente duro por las noches, con temperaturas tropicales que obligan a tener las ventanas abiertas para recibir una mísera brisa. El problema es que también llega todo el ruido.

Peleas de novios, borrachos que hablan a las estrellas, bakalaeros reciclados con otro tipo de música igual de ruidosa. El dirigente vecinal de la plaza de Xúquer en los años 90, Miguel Cuenca, acuñó el eslógan 'Derecho al descanso' cuando las calles de su barrio estaban repletas de cubolitros, vómitos de chupitos y locales que se pasaban la ordenanza por el arco del triunfo.

Ahora han cambiado algo las formas pero el fondo sigue siendo el mismo. Las pachangas de las despedidas de solter@s en el Carmen y en Ruzafa son tan habituales como sonrojantes, mientras que la contaminación desde las terrazas de los bares en algunas calles supera con creces el máximo de decibelios fijado por la normativa.

No es de extrañar que esos dos barrios se hayan quedado atrás en la recuperación demográfica de Valencia. El cap i casal gana habitantes desde hace años, pero se nota que en dos de las consideradas zonas de moda no ocurra lo mismo. Dirán que el empuje de los apartamentos turísticos tiene parte de la culpa, pero yo creo que es una mezcla de todo.

Por cierto, que el mismo ejemplo que el motorista ruidoso supone las fiestas que se montan en algunos de estos pisos. Ya sé que pedir respeto a los vecinos por parte de algunos grupos de turistas es como reclamar que haya trabajo para todos o que la sanidad pública funcione bien, es decir, una utopía. Pero habrá que decirlo de vez en cuando.

Visto ese panorama, deduzco que se prepara un septiembre movidito, cuando las ventanas sigan sin poder cerrarse y todos los vecinos que están ahora con la barriga ahíta de gazpacho en las tumbonas vuelvan a sus casas. En el barrio del Carmen no están nada contentos con la estrategia que sigue el Ayuntamiento frente a las causas del ruido. Más allá de la normativa, lo que piden son actuaciones contundentes, o sea, multas.

Igual pasa en el barrio de Ruzafa, pionero hace dos años en la acción de colgar pancartas en aquellas calles donde más se sufre la contaminación acústica. La limitación de los locales de hostelería decretada hace unos años ha servido de poco. Sorprendentemente, la plataforma vecinal Russafa Descansa, autora de la original imagen que ilustra estas letras, asegura que hay más que antes de las restricciones.

Vista la situación, la colocación de cámaras de vigilancia en el Parque Central se ha convertido en una imperiosa necesidad. El proyecto de Gustafson prevé una veintena de dispositivos en la primera fase del parque, aunque no consta que el Consistorio haya iniciado los trámites en la Delegación del Gobierno para su colocación.

De paso podrían reflexionar sobre este sistema en algunas calles del centro, aunque fuera para cohibir a los más ruidosos. Estas vacaciones he podido ver como habitual en numerosas ciudades la colocación de carteles con el anuncio de zona con videovigilancia. ¿Por qué no en Valencia?

Seguro que los comerciantes del centro histórico están de acuerdo en que se incorporen las cámaras a la reforma de la plaza de la Reina, lo mismo que para la plaza del Ayuntamiento cuando llegue el momento. La concejalía de Cultura tramita desde hace meses rodear media docena de inmuebles protegidos con estas cámaras, un proyecto que a tenor del retraso parece más complicado que el corredor mediterráneo o el propio Parque Central.

Y me guardo el último trozo de la página para recordar una vez más las malas condiciones en las que viven los perros y gatos recogidos en el refugio municipal. La rotura de dos tuberías de agua ha agravado los problemas de limpieza de los boxes. Con el termómetro rozando los 40 grados, no se me ocurre otro problema más urgente para solucionar.