LA ALAMEDA La reforma del paseo histórico ha reabierto un debate dormido pero necesario y es la falta de estacionamiento en Valencia PACO MORENO Valencia Lunes, 8 octubre 2018, 10:07

Aparcar no es un derecho» es una de las frases que suele repetir el alcalde Joan Ribó cuando se pone sobre la mesa la cuestión de la falta de aparcamientos en Valencia al hilo de alguna peatonalización o restricción al tráfico, de las que se han hecho varias este mandato. Pero puede convertirse en un problema más para un gobierno municipal que no ha conseguido empatizar con los vecinos su estrategia de movilidad. La reforma del paseo de la Alameda corre el riesgo de ser el último charco en el que metan los dos pies antes de las elecciones del 26 de mayo.

Ha sido sin duda la sorpresa en la recta final del mandato, donde apenas 266 votos han conseguido que se destinen 234.000 euros para echar a rodar el proyecto. ¿La reforma de la Alameda es necesaria? Sin duda, ahora «no es nada», parafraseando al decano del Colegio de Arquitectos, Luis Sendra. Pero tanto este experto como todos los demás, incluida la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, alertan de que es necesaria una alternativa para el estacionamiento.

Si Valencia tuviera un servicio público de transporte metropolitano potente y que conectara con todos los municipios del entorno, entonces sin problemas. En las estaciones de Metrovalencia o grandes dársenas de autobuses podrían construirse aparcamientos para todos los conductores que ahora deben recalar en la Alameda. Pero no es el caso ni lo será durante muchos años.

De ahí la importancia de ir con tiento a la hora de suprimir el espacio para los 270 vehículos que caben en las dos filas de la mediana. Todos coinciden en lo dicho por el alcalde Ribó, en que se trata de un lugar peligroso para aparcar, aunque lo dicho, no hay otra alternativa. Ahí tiene el gobierno municipal un buen tema de trabajo, en la promoción de aparcamientos subterráneos de gestión pública en los lugares más conflictivos de la ciudad. El precedente está claro en el parking de Brujas, donde el informe económico que compara con el entorno habla de un beneficio el primer año de 600.000 euros, pasando al millón anual en medio lustro. ¿Por qué no hacer la misma maniobra para la Alameda? La avenida Aragón, como acertadamente señala Sendra, es un muerto viviente, un lugar que fue playa de vías y que ahora es nada, salvo sucesivas plazas de aparcamiento y escasas zonas verdes. ¿Cabe ahí un parking subterráneo? Es cosa de coger el mapa y comprobar por donde pasa el eje pasante ferroviario que llegará desde la Gran Vía Marqués del Turia.

En el viejo cauce hay una estación de Metrovalencia. ¿Por qué no un parking con las rampas de acceso desde la Alameda? El melón se abre y hay que ver el proyecto en su globalidad. Un concurso de ideas, como propugna el presidente del Colegio de Arquitectos, Mariano Bolant, es lo más acertado para comprobar lo que se está haciendo en otras ciudades europeas. El problema es común en muchas urbes que tienen este tipo de paseos del siglo XVIII totalmente alterados y sin ninguna referencia con la función que fueron diseñados.

Se acaba el mandato y este asunto, como si lo viera, se quedará en un cajón a la espera de mejor suerte. Está por ver todavía el proyecto de la reforma de la plaza del Ayuntamiento, anunciado en noviembre del pasado año por el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, tras desvelar el edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que pretende hacer una «actuación blanda» con la reforma de la plaza de la Reina, a saber, la peatonalización parcial de la primera con bancos y bolardos, sobre todo en la parte opuesta al Ateneo Mercantil.

Muchas ideas, algunas buenas, aunque la referida a la Alameda tiene el «inconveniente» de que ha sido elegida por votación y, por lo tanto, debe incorporarse a las inversiones municipales de 2019, tras lo que habrá que rendir cuentas de algún modo.

De lo contrario, quedaría la constancia de que esta iniciativa no es vinculante para el gobierno municipal. La concejala del grupo popular Lourdes Bernal denunció la semana pasada que no se ha invertido ni un euro en los proyectos elegidos a finales de 2017. Cuando han pasado nueve meses completos en el presupuesto municipal, es para que algunos de los responsables se sonrojen. Aunque si tenemos en cuenta que las inversiones no han alcanzado ni un tercio de los 172 millones de euros que tienen las concejalías este año, nos damos cuenta de que el problema es mucho mayor.