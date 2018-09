CONCORDIA Y VERDAD

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto una ley de concordia frente a la de memoria histórica, que tiene más de ajuste de cuentas que de reparación de injusticias. Para la izquierda española, tanto la que gobierna (PSOE) como la que de momento apoya en el Parlamento al endeble Ejecutivo de Sánchez (Podemos), la guerra civil y la dictadura franquista son el comodín al que recurrir obsesivamente con el fin de desgastar a la derecha, de arrinconarla, de ponerla en apuros. Los socialistas no pueden aceptar la iniciativa de Casado por razones de estrategia electoral. Insisten en situar todos los focos del debate sobre asuntos de hace ochenta años, que evidentemente no interesan a las generaciones jóvenes pero en los que ellos marcan la agenda, llevan la delantera y consiguen poner incómodos tanto a Ciudadanos como, sobre todo, al Partido Popular, como si tuvieran algo que ocultar o como si sus dirigentes hubieran cometido el pecado (civil) de colaborar con el régimen de Franco.

La última ocurrencia del presidente del Gobierno a propósito de la afición de la izquierda por seguir hablando de la guerra civil consiste en crear una comisión de la verdad de lo que ocurrió en España durante la guerra civil y la dictadura. Pero para que algo así funcione y sea mínimamente creíble, los trabajos de dicha comisión deberían comenzar por analizar no la contienda en sí y las cuatro décadas de régimen franquista sino la II república, un gran fracaso colectivo por más que el pensamiento único se empeñe en presentar este periodo como una etapa idílica de modernidad, justicia social y libertades públicas. No fue así. La II república fracasó porque tanto las fuerzas conservadoras (monárquicos, el catolicismo más intransigente y la derecha radical) como las autocalificadas progresistas (socialistas, comunistas y anarquistas) hicieron todo lo posible por boicotearla desde el primer minuto. Los primeros, porque no creían en ella, porque se consideraban expulsados del sistema, derrotados y apartados tras el derrocamiento de Alfonso XIII. Y los segundos, porque la consideraban de su propiedad, no aceptaban la alternancia y no buscaban un régimen como el actual sino que anhelaban una revolución al estilo soviético. Una comisión de la verdad que buceara en la convulsa II república sacaría a la luz, por ejemplo, la actuación del Partido Socialista durante los sucesos del 34, una memoria histórica que en este caso no sería del gusto ni del presidente del Gobierno ni de sus socios pero que también hay que conocer. El concepto 'concordia' es mucho más oportuno e integrador que el de 'memoria histórica' pero el PSOE no va a ceder gratis un argumento que al parecer le sigue dando votos y que además sirve para no hablar de otros temas.