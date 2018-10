La imagen ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. Una noche que jamás podrán olvidar los mallorquines en la que el agua embravecida se llevó por delante sus hogares, sus sueños, quien sabe si su futuro e incluso la vida de diez de sus vecinos ocupa las primeras planas de los periódicos y la apertura de noticiarios televisivos y radiofónicos, pero más allá de las toneladas de barro, de los coches a la deriva, del dolor y la desolación, se abre paso la foto de un personaje incomparable abanderando la imagen de la España de verdad, de la España solidaria. La ciudadanía de un país que siempre 'arrima el hombro' y que nos viene a recordar que vivimos en una tierra formidable salta a los medios para sentirnos orgullosos pero es la instantánea de Rafael Nadal la que emerge por encima de todas las demás, que lo hace con mucha fuerza y traspasa fronteras por su significado. Uno de los más grandes, sino el más grande, deportistas españoles de la historia se calza las botas, cambia la raqueta por la escoba y se hunde en el barro para ayudar a sus vecinos. Rafa Nadal ya había quedado como un 'campeón' al ceder las instalaciones de su escuela pero, no contento con ello, se metió en el fango multiplicando hasta el infinito la imagen de 'Grande de España' que ya tiene ganada a pulso por su inmensidad como deportista. Acostumbrados, como estamos, a tanto estúpido con delirios de grandeza que se cree el ombligo del mundo por haber ganado cuatro carreras o cuatro partidos pero que es incapaz de doblar el lomo si no es en beneficio propio, aparece quien sí lo ha ganado todo para seguirse granjeando la estima que merece por sus éxitos deportivos -por supuesto- pero también por su calidad humana. Podría haberse quedado en su 'casoplón' sentado en el sofá igual que el gran Plácido Domingo pudo haberlo hecho en el terremoto que asoló la Ciudad de México en los años ochenta, pero los gigantes de verdad son los que en momentos difíciles se olvidan que lo son y de los privilegios que ello comporta para mojarse como un ciudadano más que lucha contra la desgracia. El tenor universal se dejó la piel en las operaciones de rescate en la capital mexicana y el tenista universal hizo lo propio esta semana en su tierra. Seguro que hay -porque de todo hay en la viña del señor- quien, en algún vertedero social, habrá rebuznado exabruptos contra el manacorí acusándolo de 'postureo' pero ese o esos serán, con total seguridad, los que jamás se mancharían los zapatos por ayudar al prójimo. En cualquier caso, ni Nadal necesita campaña de imagen alguna ni quienes acusan al mallorquín merecen ni un renglón de atención. Nadal es y será uno de los más emblemáticos embajadores de la 'Marca España' y al que le pique que se vaya rascando con paciencia porque va a tener que hacerlo durante mucho tiempo. Siendo importantes su logros deportivos cuajados de imágenes inolvidables en Roland Garros y tantos escenarios glamourosos, siempre quedará en la memoria colectiva la imagen de las botas embarradas, la escoba y la sudadera azul.