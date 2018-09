LAS ESCULTURAS | CAP I CASAL | Las escenas sexuales en la Marina están en un espacio público y por lo tanto es un lugar donde debe protegerse a los menores PACO MORENO Valencia Lunes, 24 septiembre 2018, 09:44

La búsqueda de la sexualidad femenina en muchas de las obras de Joan Miró me fascina, al igual que 'Las señoritas de Avignon', donde Picasso nos dejó a todos una obra colosal. Lo digo para contestar de antemano a cualquiera de los que tachan de puritanos o directamente «atrasados» a los que han cuestionado estos días la exposición de esculturas de Antoni Miró en la Marina, donde aparecen personajes perfilados con relativo éxito en escenas de masturbaciones, felaciones y penetraciones anales. Yo la cuestiono.

De la polémica relatada por LAS PROVINCIAS desde el mismo día de la colocación de las piezas, me quedo con la conclusión de que el nuevo credo oficial, el dogma que emana del entorno pagado con buenas soldadas de los promotores de la muestra es que las voces discrepantes hay que etiquetarlas como contrarias al sentido común, al progreso y a la razón. Sin más, dado que hay una superioridad intelectual y moral en todas sus decisiones de gobierno. La autocrítica mejor dejarla para otro día.

Esta mañana he vuelto a darme una vuelta por la Marina para observar otra vez la reacción del público. Las piezas pasan algo desapercibidas hasta que te acercas, enfrente de la antigua base del 'Alinghi', donde lo primero que me he encontrado ha sido a un grupo de jóvenes que se fotografiaban alrededor de una partiéndose de la risa, como si fueran una de esas atracciones de feria donde metes la cabeza para darle rostro a una caricatura.

Quizás sea lo mejor, tomarlo a risa, aunque lo impide una serie de cuestiones. La primera es que se trata de un espacio público, la segunda, que se paga con dinero también público, y la tercera, algo que se llama protección del menor. Rechazo por lo tanto la apreciación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de la libertad de ir o no a ver la exposición. No tenemos más remedio que verla porque está en la calle. Pasar con los ojos cerrados no es una opción. Del dinero, habrá que ver lo que ha costado porque me extrañaría que fuera gratuita para la Generalitat. De la vulneración de los derechos del niño, no soy experto, pero me chirría bastante al comprobar las escenas.

La Marina se ha gastado miles de euros en desterrar el nombre de Juan Carlos I y ahora resulta que en todos los noticieros se ha hecho famosa por los penes erectos y la masturbación femenina junto al mar. Creo que el cambio no ha sido a mejor, la verdad. Sus responsables deberían pensarlo de cara al futuro porque al final las perjudicadas son las empresas que han puesto su dinero en las concesiones. De eso se trata, de generar negocios y no de hacer experimentos culturales fuera de los museos con el riesgo que ello supone.

La EMT ha llegado a retirar una campaña de publicidad de aumento de pecho por considerarla ofensiva hacia las mujeres, lo que logró una diputada de Podemos sólo con un tuit. ¿Por qué no se puede pensar lo mismo de alguna de las escenas de la Marina, como por ejemplo la de la penetración anal? Si al lado se pone un cartel con el lema 'Violación', seguro que muchos espectadores lo entenderían de esa manera. Y sin cartel, también.

He dicho al principio que cuestiono la exposición y lo quiero matizar. La libertad artística del autor no, por supuesto, pero sí su ubicación. Dentro de lo que se conoce como La Base habrá más piezas de Miró. Perfecto para quien quiera entrar. Ahí es donde deberían exponerse las siete esculturas dobles que están en la calle. Yo las he repasado en un par de minutos, aunque para gustos colores.

La libertad creadora es inabarcable y los artistas deben hacer lo mejor que consideren para lograr más clientes y satisfacer sus expectativas. El espacio público por contra es limitado y hay que cuidarlo para todos. Eso es lo que cuestiono que no se ha hecho en esta ocasión, es decir, tener la sensibilidad suficiente para captar el interés y provocar sin necesidad de caer en lo obsceno.

Es sólo una opinión, claro, pero me niego a que la etiqueten de «atrasada», como dijo el artista cuando le preguntaron por la polémica generada al calificar así a los padres críticos con sus esculturas. Entonces supongo que lo más progresista para él será que en todos los quioscos se exhiban las revistas y los vídeos pornográficos al lado de las piruletas y los cromos de la Liga. Como eso no se puede hacer con la legislación actual, al menos yo no lo he visto, rechazo que me etiquete así toda la 'troupe' que defiende la ubicación de las piezas. Mis argumentos pueden ser distintos a los suyos, pero no peores.