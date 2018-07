Cada vez me gusta más la batalla de flores. Habrá quien lo relacione con ese «Levante feliz» que define a Valencia como «tierra de las flores, de la luz y del amor» o con las épocas en que la burguesía miraba y se dejaba ver en un espacio lúdico y privilegiado de la ciudad. Sin embargo, no dejo de ver en ella, como en la Tomatina de Buñol o la Raimà de la Pobla del Duc, batallas incruentas que ayudan a descargar estrés y tensiones sin ánimo de hacer daño u ofender. Al contrario, son peleas productivas que no causan dolor sino jolgorio y alegría. Ya sea con flores, tomates maduros o racimos de uva, el caso es buscar enfrentamientos inocentes, sin más causa que la fiesta, sin vendettas ni razones para escoger a éste y no al otro en el 'ataque'. Todos son 'enemigos' y blancos de los disparos porque son compañeros de festejo y potenciales objetivos que agradecerán, con una sonrisa, las 'iras' de los bandos enfrentados.

Lo pienso, sobre todo, mientras veo, con pesar, las imágenes de algunos taxistas golpeando coches de Uber o Cabify con pasajeros dentro. Poco importa que haya niños o familias enteras, turistas o vecinos de la zona. El momento es angustioso, primitivo e impropio de un país avanzado como España. Destrozar a golpes, insultar, amenazar y atemorizar a quien pretende hacer uso de un servicio que no está prohibido en nuestro país constituye una de las peores imágenes hacia el exterior en vísperas del momento álgido de la temporada turística. Nunca he contratado los servicios de esas compañías y, en cambio, utilizo el taxi con cierta constancia. Conozco, sin embargo, casos de allegados que han sido vilipendiados e insultados por hacerlo o que piden que les dejen lejos de su casa para evitar que algunos energúmenos puedan localizar su domicilio. Entiendo el sentimiento de rechazo que puede producir en el colectivo del taxi pero los métodos son inaceptables aunque la queja sea razonable. Los modos desautorizan la protesta. El uso de la violencia y el chantaje nunca puede ser una forma de reivindicar respeto por el propio trabajo. No convence, impone. No muestra las razones para defender a un colectivo que tiene sus propios problemas, angustias y desazones sino que termina por presentarlo como un grupo de extorsionadores violentos. Es cierto que son unos pocos quienes cruzan todas las líneas rojas a base de golpes y persecución al cliente o al conductor. Pero el resto no debería consentir que unos exaltados terminen por representar a miles de sacrificados profesionales que solo quieren asegurarse el futuro. De lo contrario su queja perderá legitimidad y quedará ante los ciudadanos como una mera protesta gremialista carente de respeto y de capacidad de negociación.

Las batallas de flores, tomates o uvas son símbolo de que somos capaces de superar los viejos modos de solucionar los problemas dejando las guerras para la diversión y la celebración del verano.