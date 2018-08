REPARTO DE CARNETS

El fichaje de Guedes ha abierto una herida que parecía cerrada pero que, por lo visto, nunca cicatrizará. El de los repartidores de carnets de valencianismo. Vivimos en una ciudad fallera en la que todo es blanco o negro por costumbre y estar en el medio es sinónimo de cobrar por todas partes. Guedes y sus 40 millones de traspaso más variables ha generado de nuevo el debate sobre el precio de las cosas, la procedencia del dinero y la situación económica del Valencia. Por un lado está el populismo añejo. El que desempolva telarañas estos días. El que vivió sus momentos de gloria cuando Soler gastaba sin control lo que no había y los que nos preguntábamos de donde salía el dinero éramos herejes al servicio del mal. Enemigos del valencianismo. Tengo aún por casa los carnets de antivalencianista. Completé el álbum. Pero claro, como resultó que preguntarse cosas era lo que había que hacer porque el Valencia casi desaparece, por el descontrol de aquellos presidentes de juguete, los dueños del sentiment se acabaron escondiéndose en la cueva a esperar mejores tiempos. No estamos en el mismo caso pero los repartidores de carnets han salido de nuevo a tomar el sol. Y no estamos ante el mismo caso porque Lim es un empresario millonario de verdad que, tras años gestionando de forma infame el Valencia -también entonces había iluminados que lo defendían todo- ha evolucionado para bien. Porque yo, hereje del mal y periodista sin carnet de los buenos, cuando algo me parece que se hace mal lo digo, y si ese algo pasa a hacerse mejor lo reconozco. Fíate poco o nada del que siempre defiende o siempre mata en la misma dirección. Guedes es caro. Quizá barato en el mercado pero caro para la situación económica del Valencia cuya deuda sigue siendo gigantesca para desgracia de todos los que queremos que le vaya bien. Y como a mí -y a otros- se nos ocurre la destructiva idea de preguntarnos cómo es viable esta operación económica en la situación actual de club aparecen los repartidores de carnets de valencianismo, que todo lo saben, a dar lecciones. Esos cuyo su mayor éxito es capitanear el barco del populismo cuando conviene y huir los primeros del barco a cuatro patitas cuando se hunde. Y a la cueva hasta que convenga de nuevo. Pues miren, yo creo que el Valencia ha hecho una plantilla espectacular, creo que Lim ha aprendido de sus errores y ahora si capitanea un proyecto ganador. Y creo que Guedes es un fichaje impresionante. Pero aunque no se lo crean, también creo que analizar si el proyecto puede sostenerse con tanto gasto si no se entra en Champions entra dentro de lo razonable. No hacerlo sí es populista y lo hacen los cobardicas de la cueva. Querer al Valencia no es subirse a la ola del buen momento y cerrar los ojos.