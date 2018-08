LAS PLANTAS NECESITAN... AGUA

La noticia que se ha divulgado es que los alumnos del colegio del Santo Ángel de la Guarda de Valencia se han quedado sin la pequeña huerta que mantenían durante los meses del curso para aprender cómo funciona el asunto de sembrar o plantar algunas especies hortícolas, dejarlas crecer entre mimos cotidianos y aguardar a que se desarrollen y maduren los frutos que nos alimentan para llevárselos finalmente a la boca, previo paso, o no, por la cocina.

Lo que ha ocurrido en dicho centro no es ni más ni menos que lo mismo que en cualquier otro lugar, lo más normal del mundo: tras más de dos meses sin recibir cuidados, las plantas se han acabado muriendo. Sobre todo porque les ha faltado el agua, claro, y seguramente también porque muchas de ellas estarían llegando a su fase final cuando el curso estaría acabando.

Así que no hay ningún drama. Aunque los vecinos que chivaron el supuesto problema irían por otro lado, querrían llamar la atención sobre el supuesto abandono del pequeño huerto didáctico, como diciendo: «mira, para qué tanto empeño si luego lo dejan olvidado». Pero el final estaba cantado a todas luces, como si dijerámos hasta programado, y, después de cumplir su función, lo que tocaba era esto, que se secaran las matas.

No iba a ir alguien adrede a regarlas. ¿Para qué?, si además, lo más seguro es que fueran decayendo. ¿O cuánto se creen que dura una tomatera? No más de dos o tres meses, y eso cuidándola de forma profesional. ¿Y una lechuga? Pues en el golpe del verano, en tres semanas, espigándose.

Hasta es de destacar que este desenlace que a algunos les puede sonar a decrepitud, abandono o fracaso, encierra una enseñanza más para los alumnos. Cuando vuelvan a clase y vean en qué quedó todo lo que estaba bien verde cuando se fueron, aprenderán para siempre que las plantas necesitan sobre todo... agua. No olvidarán que es imposible obtener frutas y hortalizas sin agua, y donde no llueve, que suele ser donde hay temperatura y sol para producir bien, hay que aportar el agua en el riego, porque de lo contrario las plantas se agostan enseguida y se mueren.

No hay mejor manera de que se te quede grabado que la naturaleza tiene sus ciclos y que la vida exige agua. Por tanto, aprenderán de golpe que esto de la agricultura no es tan fácil como se lo pintaban, que hace falta esfuerzo, conocimiento... y agua. Sobre todo agua. Y combatir las plagas, porque si no te quedas sin nada. La ecología está muy bien, pero dejas estar los pimientos a su aire... y sucumben. Y también una enseñanza para los vecinos que lamentan que las hortalizas se mueran por desinterés y descuido. No, se mueren de viejas ¡y de sed!, y saldría mucho más caro intentar mantenerlas vivas porque sí que poner ahora otras plantas didácticas de temporada ¡y regarlas!