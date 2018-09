Despilfarro alimentario Cuarto menguante Batallamos contra pequeños desperdicios mientras dejamos perder miles de toneladas y levantamos cínicas pancartas VICENTE LLADRÓ Valencia Sábado, 29 septiembre 2018, 12:33

Lo correcto, según la doctrina repetida hasta la saciedad, y tan aceptada en general con sumo agrado, sería que aprovecháramos la inercia imperante para reiterar ideas recibidas e insistir en que debemos combatir por todos los medios el despilfarro alimentario. Porque es una verdadera pena que desperdiciemos tanta comida en nuestras casas cuando siguen pasando hambre cientos de millones de personas en todo el mundo, incluso ciudadanos próximos a nosotros. También citaríamos que en ello debemos poner todos nuestros empeños para evitar tales pecados de lesa humanidad, y podríamos proseguir con cualquier letanía de bla, bla, bla... Hasta cabría recordar unos cuantos consejos para ejercer tal cometido en nuestro quehacer diario y evitar que se estropee comida; bastaría realizar una búsqueda en internet y un corta y pega, tan de moda hoy en día. Y a buen seguro que de esta forma, replicando algunas cosas sobre lo que se va diciendo persistentemente sobre buenos hábitos en las cocinas domésticas y nuevas estrategias de gestión en restaurantes de postín, estaríamos en la onda.

Sin embargo apetece más acudir a otros aspectos de la cuestión que no se suelen citar, lo que viene a demostrar que el problema sólo se aborda en unas facetas al final de la cadena, y por tanto el empeño cuenta con escasas probabilidades de conseguir las metas propuestas. Quizás impera el marketing y muchas ansias de aprovechar la ocasión para el lucimiento. El gran desperdicio alimentario no está en las cocinas ni en los restaurantes, sino en el campo, en las industrias de transformación y en los almacenes de confección y empaquetado de productos alimenticios.

Fijarse sólo en si se nos pudre una manzana en el frutero, rechazamos medio trozo de queso duro o enmohecido, echamos a la basura media barra de pan correoso o dejamos de reconvertir en croquetas cualquier sobra sospechosa del día anterior es quedarse a matar moscas a cañonazos. Mientras se depositan tantos esfuerzos en aspectos domésticos menores y muchas veces inevitables dejamos perder sistemáticamente muchos miles de toneladas de alimentos en cuya producción se han empleado esfuerzos y recursos, sin llegar a cumplirse la finalidad prevista.

Rechazamos sistemáticamente las frutas cuyo calibre no alcanza, o supera, el cambiante estándar que queda establecido en cada época; desechamos de igual manera las que muestran cicatrices de pedrisco o plagas, por más que las huellas sean mínimas y no representen más que supuestos defectos estéticos; sólo queremos la fruta impoluta, perfecta, brillante, y además exigimos la difícil pirueta de que sea ecológica. Al mismo tiempo dejamos de comprar caprichosamente mandarinas de temporada porque se nos antoja que no están de moda. Pero seguimos levantando cínicas pancartas contra el desperdicio y reafirmamos nuestra lucha contra el hambre en el mundo.