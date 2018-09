Esto es arriba, esto es abajo

Siempre me he preguntado cómo habrían aprendido las generaciones actuales lo que es arriba y lo que es abajo, teniendo en cuenta que la relevancia de 'Barrio Sésamo' ha descendido mucho en la actualidad, en comparación con décadas anteriores. Al menos en nuestro país, donde el espacio infantil ya no se emite, al contrario que en otros lugares, como el propio Estados Unidos. Qué tiempos aquellos en que Coco nos contaba: «aquí estoy en la parte de abajo y ahora me voy a ir a la parte de arriba». Y una vez subía indicaba: «ya estoy en la parte de arriba y ahora me voy a ir a la parte de abajo». Y tal cual bajaba, insistía: «ya estoy en la parte de abajo y ahora voy a volver a la parte de arriba». Un relato apasionante que se repetía varias veces para que lo captásemos en su plenitud. Arriba y abajo, cerca y lejos, dentro y fuera. Son conceptos que entendimos a la perfección gracias a las poderosas lecciones que nos impartieron desde aquel mítico barrio en el que todos los vecinos vivían en amor y armonía. Cada cual en su casa y con quien le daba la gana.

Estos términos han vuelto a asociarse estos días a los personajes del legendario programa, pero en un contexto distinto. ¿Estaban dentro o fuera del armario Epi y Blas? ¿Cómo de cerca o lejos dormían el uno del otro? ¿Arriba o abajo? Son cuestiones que han salido a colación de una entrevista en la que Mark Saltzman, guionista de las marionetas, explicó que se había basado en su propia experiencia vital para crear aquellas figuras y que tenía como referencia la relación con su novio. Y a partir de ahí la opinión general concluyó que Epi y Blas eran homosexuales. Pues muy bien, nada que no hubiésemos especulado alguna vez. Nada que tuviese demasiada importancia.

En realidad Saltzman no confirmó ni desmintió. Sólo indicó que se había basado en su relación. ¿Si el guionista tuviese una pareja mujer habríamos llegado a otra conclusión? No lo sé. Lo curioso ha sido la reacción del propio programa y de su creador que han salido raudos y veloces a desmentir la orientación sexual de sus muñecos. ¿Hicieron algo similar respecto al romance de la rana Gustavo y la cerdita Peggy? No. Y eso que en aquel caso sí se habló oficialmente del idilio cuando la marioneta verde anunció desde la cuenta de twitter del espacio infantil que habían roto. Aquellos que se dedican a promover y transmitir valores a los más pequeños se han rasgado ahora las vestiduras con un tema que no merecía mayor aclaración. Explicación no pedida, acusación manifiesta. Han demostrado que estamos más lejos que cerca de actuar de forma igualitaria al abordar cualquier tipo de vínculo sentimental. Esto es cerca, esto es lejos.

Bien pensado han perdido un filón por explotar. Porque una vez normalizado el noviazgo entre Epi y Blas nos hemos quedado con ganas de saber más sobre ellos, si siguen juntos o no. Y de seguir, cómo lo han hecho para aguantar tanto tiempo unidos.