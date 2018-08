Se acabaron las vacaciones. Vuelve la liga con los deberes casi hechos en el Valencia CF mucho más pronto que la pasada temporada. Porque no es lo mismo construir desde la nada que en un segundo año de proyecto y con la Champions bajo el brazo. Ese es el éxito de Marcelino, Alemany y el recién incorporado Longoria. Gente de fútbol, profesional y con las ideas claras. Lo que necesitaba Lim y encontró por fin. Y encima forman un buen equipo. Por eso me sorprenden algunos comentarios que me llegan del nuevo Valencia. Un tuitero me escribía ayer pidiéndome que pasáramos a llamar al VCF el Marcelino CF. Que se había hecho una plantilla a gusto de Marcelino con una Dirección Deportiva a gusto de Marcelino y un cuerpo médico a gusto de Marcelino. Y razón en los hechos no le falta.

Pero luego están las consecuencias que justifican o no esos hechos. Y ahí diferimos este seguidor y yo. Lim pasó mucho tiempo fiando el destino del club a Mendes y Nuno, dos personajes sin interés ninguno en que al VCF le fuera bien. Su único interés es que les fuera bien a ellos y a sus representados. Todo explotó y llegó Alemany a la desesperada como último recurso. Esa es la realidad. A partir de ese momento todos los profesionales contratados por el club -Marcelino primero y Longoria después- trabajan por y para el Valencia y su interés personal es que el Valencia gane partidos, juegue la Champions y gane títulos. Esa es la gran diferencia. Kondogbia y Coquelin la temporada pasada, y Batsuayi o Gameiro esta, vienen porque Marcelino los llama pero firman en el Valencia. Todos seguirán si Marcelino se va y son grandes jugadores para el club. No para el técnico. No importa si Longoria los propone y Marcelino los acepta. Ambos miran el interés del club que les paga. Que les paga para ganar, no para promocionar futbolistas a costa de dos años cerca del descenso. No olviden eso cuando crean que Marcelino manda mucho en el club (que manda mucho).

Y tenemos a Mateo Alemany. La estrella en la sombra de todo esto. El que negocia, convence, cede o se planta según convenga. Compra barato y solo queda por ver si vende caro (si Rodrigo es traspasado conoceremos este aspecto de su trabajo). Y si a Marcelino le va mal algún día en el Valencia, será Alemany quien ejerza el mando. Porque no olvidemos que, entre las cosas que Alemany hace y hará, está la de contratar entrenadores y despedirlos si procede. Cualquier elección de Marcelino pasa por el visto bueno del Director General. Por eso no entiendo que alguien pueda criticar que a Marcelino le hacen una plantilla a su gusto. Primero porque hacen bien su trabajo, segundo porque lo hacen por el bien del VCF y tercero porque siempre estará Alemany para filtrar las decisiones. No teman al 'Marcelino FC'. Que teman los rivales a partir del lunes. Huele a centenariazo.